18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne Özel Programlar TRT'de - Son Dakika
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne Özel Programlar TRT'de

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'ne Özel Programlar TRT\'de

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla TRT ekranlarında ve radyolarında özel içerikler paylaşılacak. TRT Haber, TRT World, TRT Arabi, TRT 1, TRT 2, TRT Belgesel, TRT Türk, TRT Kürdi, TRT Diyanet Çocuk, TRT Müzik ve TRT Radyoları, farklı programlar ve belgesellerle Çanakkale Zaferi'ni anlatacak.

17.03.2024 13:20
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan özel içerikler TRT ekranları ve radyolarından izleyici ve dinleyicilerle paylaşılacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi özel yayını, TRT Haber ekranlarında olacak.

Ayrıca TRT World ve TRT Arabi'de de güne özel haber ve canlı bağlantılarla Çanakkale Zaferi dünyaya anlatılacak.

"Teşkilat" dizisi, zaferin 109. yıl dönümüne özel Çanakkale ve Ankara'da gerçekleştirilen çekimleriyle TRT 1 ekranlarında izlenebilecek.

Kültür sanat kanalı TRT 2'de gün boyu Çanakkale Zaferi'ne özel içerikler ekranlara gelecek. "Koleksiyoner" programında, Seyit Ahmet Sılay'ın Çanakkale Savaşı'ndan silah, kurşun, top mermisi, çeşitli belgeler, hatıratlar, asker mektupları ve fotoğrafların bulunduğu koleksiyonu yakından incelenecek.

"Tarihin Ruhu" programında ise 1915 ve 1916'da Çanakkale cephesinde çekilmiş haber filminin görüntüleri işlenecek. Türk ordusunun Seddülbahir cephesindeki ilk 32 saatlik mücadelesinin anlatıldığı "Seddülbahir 32 Saat" 18 Mart'ta TRT 2'de izleyici ile buluşacak.

Çanakkale Savaşı'nda aynı cephede savaşan iki kardeşin öyküsünü anlatan "Çanakkale Yolun Sonu" ve Dr. Coşkun Yılmaz ile konuklarının Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde zafere giden yolu, detayları ve zaferin bugüne yansımalarını ele aldıkları Tarih Söyleşileri "Çanakkale" programı da TRT 2 ekranında olacak.

TRT Belgesel, TRT Türk ve TRT Kürdi ekranlarında kahramanlık hikayeleri yer alacak. "Bir Hilal Uğruna Çanakkale" belgesel serisiyle mektebini yarıda bırakmış talebeler, Mehmetçiğe şifa olmaya gelen sağlıkçılar, tabur imamları, tabipler, topçular gibi yüz binlerce isimsiz kahramanın şanlı mücadelesi, altı bölüm halinde ekrana gelecek.

"Yaşamın Kıyısında Nabız" belgeselinde ise Hakan Doğu'nun, 2019 Gelibolu Triatlonu'nda yaşadığı ilginç anlar izleyiciyle buluşacak.

Türkiye'nin Dev Yapıları " 1915 Çanakkale Köprüsü, TRT Belgesel'de ekranlara gelecek. Şahika Ercümen'in Dumlupınar Denizaltısı Şehitleri anısına yapmayı hedeflediği zorluklarla dolu dalışın hikayesi de Yaşamın Kıyısında "Nefes" ile TRT Belgesel'de olacak.

TRT Türk'te yayınlanacak "Keşif 19: Çanakkale" filmi, kendilerini Çanakkale Savaşı'nda bulan bir grup gencin bugüne dönme hikayesine yer verecek.

TRT Kürdi ekranlarında da "Çanakkale Ruhu" ve "Çanakkale Kara Savaşları" belgeselleri ekranlara gelecek.

Çizgi film Pırıl'ın Çanakkale Zaferi özel bölümü, 18 Mart'ta ekrana gelecek. TRT Diyanet Çocuk da güne özel Gezgin Çelebi Semavi'nin Sırrı (Mavi Karavan) "Çanakkale Geçilmez!" özel bölümü ile miniklere ulaşacak.

TRT Müzik'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılına özel Esat Kabaklı ile "Sazın Dilinden" kahramanlık türküleri izleyiciyle buluşacak.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, besteci Yücel Arzen yönetiminde TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu ve Gençlik Senfoni Orkestrası'nın performansını içeren konser programı "İstiklal Türküleri", Esra İçöz ve İhsan Güvenç'in müzik tarihimizde iz bırakmış eserleri icra ettiği "Senin Şarkın" TRT Müzik'te olacak.

TRT Radyolarında ise gün boyu özel konserler, programlar ve söyleşiler dinleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA

TRT Haber, Çanakkale, 18 Mart, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne Özel Programlar TRT'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne Özel Programlar TRT'de - Son Dakika
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