18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'ne Özel Programlar TRT\'de

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan özel içerikler TRT ekranları ve radyolarından izleyici ve dinleyicilerle paylaşılacak.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi özel yayını, TRT Haber ekranlarında olacak.
Ayrıca TRT World ve TRT Arabi'de de güne özel haber ve canlı bağlantılarla Çanakkale Zaferi dünyaya anlatılacak.
"Teşkilat" dizisi, zaferin 109. yıl dönümüne özel Çanakkale ve Ankara'da gerçekleştirilen çekimleriyle TRT 1 ekranlarında izlenebilecek.
Kültür sanat kanalı TRT 2'de gün boyu Çanakkale Zaferi'ne özel içerikler ekranlara gelecek. "Koleksiyoner" programında, Seyit Ahmet Sılay'ın Çanakkale Savaşı'ndan silah, kurşun, top mermisi, çeşitli belgeler, hatıratlar, asker mektupları ve fotoğrafların bulunduğu koleksiyonu yakından incelenecek.
"Tarihin Ruhu" programında ise 1915 ve 1916'da Çanakkale cephesinde çekilmiş haber filminin görüntüleri işlenecek. Türk ordusunun Seddülbahir cephesindeki ilk 32 saatlik mücadelesinin anlatıldığı "Seddülbahir 32 Saat" 18 Mart'ta TRT 2'de izleyici ile buluşacak.
Çanakkale Savaşı'nda aynı cephede savaşan iki kardeşin öyküsünü anlatan "Çanakkale Yolun Sonu" ve Dr. Coşkun Yılmaz ile konuklarının Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde zafere giden yolu, detayları ve zaferin bugüne yansımalarını ele aldıkları Tarih Söyleşileri "Çanakkale" programı da TRT 2 ekranında olacak.
TRT Belgesel, TRT Türk ve TRT Kürdi ekranlarında kahramanlık hikayeleri yer alacak. "Bir Hilal Uğruna Çanakkale" belgesel serisiyle mektebini yarıda bırakmış talebeler, Mehmetçiğe şifa olmaya gelen sağlıkçılar, tabur imamları, tabipler, topçular gibi yüz binlerce isimsiz kahramanın şanlı mücadelesi, altı bölüm halinde ekrana gelecek.
"Yaşamın Kıyısında Nabız" belgeselinde ise Hakan Doğu'nun, 2019 Gelibolu Triatlonu'nda yaşadığı ilginç anlar izleyiciyle buluşacak.
Türkiye'nin Dev Yapıları " 1915 Çanakkale Köprüsü, TRT Belgesel'de ekranlara gelecek. Şahika Ercümen'in Dumlupınar Denizaltısı Şehitleri anısına yapmayı hedeflediği zorluklarla dolu dalışın hikayesi de Yaşamın Kıyısında "Nefes" ile TRT Belgesel'de olacak.
TRT Türk'te yayınlanacak "Keşif 19: Çanakkale" filmi, kendilerini Çanakkale Savaşı'nda bulan bir grup gencin bugüne dönme hikayesine yer verecek.
TRT Kürdi ekranlarında da "Çanakkale Ruhu" ve "Çanakkale Kara Savaşları" belgeselleri ekranlara gelecek.
Çizgi film Pırıl'ın Çanakkale Zaferi özel bölümü, 18 Mart'ta ekrana gelecek. TRT Diyanet Çocuk da güne özel Gezgin Çelebi Semavi'nin Sırrı (Mavi Karavan) "Çanakkale Geçilmez!" özel bölümü ile miniklere ulaşacak.
TRT Müzik'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılına özel Esat Kabaklı ile "Sazın Dilinden" kahramanlık türküleri izleyiciyle buluşacak.
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, besteci Yücel Arzen yönetiminde TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu ve Gençlik Senfoni Orkestrası'nın performansını içeren konser programı "İstiklal Türküleri", Esra İçöz ve İhsan Güvenç'in müzik tarihimizde iz bırakmış eserleri icra ettiği "Senin Şarkın" TRT Müzik'te olacak.
TRT Radyolarında ise gün boyu özel konserler, programlar ve söyleşiler dinleyiciyle buluşacak.
Son Dakika › Güncel › 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne Özel Programlar TRT'de - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yı konuk etti. İlk yarıda her iki takım da gol bulamayarak 0-0 berabere kaldı.
Bağcılar'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücüye toplam 12 bin 211 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçerek sürücüleri tespit etti. Sürücülerin emniyet şeridi kullanmama, trafik kurallarına uymama ve saygısızca araç kullanma gibi suçlardan cezalandırıldığı belirtildi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek, Mersin'in çeşitliliğine vurgu yaptı ve belediye başkanlığının ideolojik bağnazlığı ve dinsel taassubu kabul etmediğini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma masraflarını eleştirdi. Özel, 838 emekli maaşının bir günde Tayyip Erdoğan'ın korunması için harcandığını belirtti ve millete iş, aş lazım olduğunu vurguladı.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde arazi alıp verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, oğulları tarafından bıçakla yaralanan baba, hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 2 kardeşi gözaltına aldı.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Gürcistan sınırındaki Muratlı Hudut Karakolu'nda görev yapan askerlerle iftarda bir araya geldi. Vali Ünsal, kahraman Mehmetçiklerle aynı sofrada bulunmanın mutluluğunu dile getirerek, Ramazan-ı Şerif'in mübarek olmasını diledi. Ünsal, askerlere ülkenin sınırlarını koruma görevlerinde başarılar dileyerek, milletin dualarının ve devletin gücünün her zaman yanlarında olduğunu belirtti.
Karesi Belediyesi, sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Sosyal market kartı, yakacak yardımı, ev tadilatı gibi birçok ihtiyacı karşılayan belediye, insan odaklı hizmetlerine 2024 yılında da devam edecek.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, Atatürk Mahallesi Süleyman Demirel Parkı'nda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda toplamda 87 gram uyuşturucu ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin PKK ile organik bağ kurmasının bedelini sandıkta ödeyeceğini söyledi. Bahçeli, muhalefet partilerinin birbirini yiyip tükettiğini ve CHP'nin güvenilmez siyasetini açığa vurduğunu belirtti.
Talas Belediyesi tarafından Osmanlı Kültür Sokağı'nda düzenlenen Ramazan etkinliklerinde sahne alan Ahmet Özhan, Kayserililere birbirinden güzel eserlerle unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinlikte Ahmet Özhan'a çiçek ve kitap hediye edildi.
DEM Parti'nin Mardin adayı Ahmet Türk, "AK Parti'yle görüşüyor musunuz?" sorusuna "Resmi görüşmelerimiz yok ama Meclis'ten isimlerle görüşüyoruz. Onlar da partilerinin bugün izlediği politikaya karşı rahatsızlıklarını dile getiriyorlar" yanıtını verdi.