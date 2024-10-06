18. Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika
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18. Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali Coşkuyla Sona Erdi

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İzmir'de gerçekleştirilen 18. Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali, katılımcı ülkelerin gösterileriyle coşkulu bir kapanış programı ile tamamlandı. Festival, Balkan kardeşliğini pekiştirmeyi hedefliyordu.

06.10.2024 10:08  Güncelleme: 10:14
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 18. kez düzenlediği Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali sona erdi. Kapanış programında coşku dolu anlar yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 18. düzenlenen Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali 3 günlük yoğun programın ardından sonlandı. Balkan kardeşliğini pekiştirmeyi amaçlayan; Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın katıldığı festival için Tarihi Bıçakçı Han'da kokteyl düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Sedat Kirt ile bürokratlar ve misafirlerin yer aldığı etkinlik coşku dolu anlara sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Kirt sahneye gelerek dans ekiplerinin temsilcilerine plaketlerini takdim etti. Konuk ülkelerin temsilcileri de Kirt'e hediyeler verdi. Ayrıca programda Balçova Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi'nin halk toplulukları da yer aldı.

18. Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali Coşkuyla Sona Erdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 18. Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika

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