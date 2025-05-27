18. Yarımada Spor Oyunları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

18. Yarımada Spor Oyunları Başladı

27.05.2025 16:55  Güncelleme: 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşme'de düzenlenen 18. Yarımada Spor Oyunları, festival havasında geçmesi için büyük çaba gösterildi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 9 ilçeden 2 bine yakın sporcunun katıldığı etkinliğin amacının spor ve sevgi ile bir araya gelmek olduğunu ifade etti.

(İZMİR)- Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 18'inci Yarımada Spor Oyunları'nın festival havasında geçen bir müsabaka olması için çok çalıştıklarını belirterek, "Bu sürecin gerçekleşmesinde emek sarf eden tüm kurumlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Herkesin güzel bir hafta geçirmesini diliyorum" dedi.

18'inci Yarımada Spor Oyunları, Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören ile başladı. Törene, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yanı sıra Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Enver Yılmaz, ilçe protokolü ile antrenörler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde İzmir Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çeşme Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü katkıları ile bu yıl 26 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 18. Yarımada Spor Oyunları, Balçova, Çeşme, Güzelbahçe, Urla, Karaburun, Seferihisar, Selçuk, Narlıdere Menderes olmak üzere 9 ilçeden, 14 farklı branşta 2 bine yakın amatör ve profesyonel sporcuyu ağırlıyor. Bu yıl ulusal düzeyde sporcular da müsabakalarda yer alacak.

Branşlar ise Basketbol, Crossfit, Dog Diving, E-Spor (PlayStation), Plaj Flag Futbol, Köpekli Bisiklet Koşu, Köpekli Koşu, Paramotor Slalom, Plaj Futbolu, Plaj Korfbolu, Plaj Voleybolu, Tenis Pedal, SUP (Stand Up Paddle) şeklinde olacak.

"Festival havasında geçen bir spor oyunları olması için çok çalıştık"

Mehmetçik Parkı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan kortej yürüyüşünün ardından düzenlenen açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Lal Denizli, 18'incisi düzenlenen Yarımada Spor Oyunları'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"9 ilçemizden gelen 2 bine yakın sporcu ve kıymetli misafirlerimizi Çeşme'mizde ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müz ile her yıl üzerine koyarak planladığımız, her bir branşa ayrı ayrı emek sarf ettiğimiz ve buraya gelen her sporcunun burayı yalnızca bir müsabaka gibi değil aynı zamanda anılarına ekleyecekleri adeta festival havasında geçen bir spor oyunları olması için çok çalıştık. Başta İzmir Valisi Sayın Süleyman Elban olmak üzere Çeşme Kaymakamımız Sayın Mehmet Maraşlı ve bu sürecin gerçekleşmesine emek sarf eden tüm kurumlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Herkesin güzel bir hafta geçirmesini diliyorum. Oyunlarda, sporla, sevgiyle, huzurla tekrar bir araya gelmek dileklerimle."

Kaynak: ANKA

Lal Denizli, Etkinlik, Belediye, Festival, Güncel, Yaşam, Çeşme, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel 18. Yarımada Spor Oyunları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Isparta ve Sinop’ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı Isparta ve Sinop'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye’ye geliyor Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye'ye geliyor
Elazığspor ve Vanspor oyuncuları maç öncesi birbirlerine girdi Elazığspor ve Vanspor oyuncuları maç öncesi birbirlerine girdi
Sivas’ta kömür ocağında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Sivas'ta kömür ocağında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Bingöl’de 3.9 büyüklüğünde deprem Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü
Mersin’de tüm stat Ali Koç’u istifaya davet etti Mersin'de tüm stat Ali Koç'u istifaya davet etti
Eski Çatalca Müftüsü’nün tehdidine Özel’den yanıt Eski Çatalca Müftüsü'nün tehdidine Özel'den yanıt
Doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı’nın cansız bedeni bulundu Doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı'nın cansız bedeni bulundu
Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
Hatayspor’dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer Hatayspor'dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer

16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:26
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
14:09
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
13:25
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
22:49
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 61 muvazzaf asker tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 61 muvazzaf asker tutuklandı
22:48
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye ’4’ göndermesi
Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye '4' göndermesi
22:44
Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
22:40
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2’lik yenilgi sonrası flaş hareket
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2'lik yenilgi sonrası flaş hareket
22:34
Putin, ABD’li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
22:30
Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi
Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 17:32:04. #7.13#
SON DAKİKA: 18. Yarımada Spor Oyunları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.