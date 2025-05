18. Yarımada Spor Oyunları Başladı

(İZMİR)- Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 18'inci Yarımada Spor Oyunları'nın festival havasında geçen bir müsabaka olması için çok çalıştıklarını belirterek, "Bu sürecin gerçekleşmesinde emek sarf eden tüm kurumlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Herkesin güzel bir hafta geçirmesini diliyorum" dedi.

18'inci Yarımada Spor Oyunları, Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören ile başladı. Törene, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yanı sıra Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Enver Yılmaz, ilçe protokolü ile antrenörler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde İzmir Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çeşme Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü katkıları ile bu yıl 26 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 18. Yarımada Spor Oyunları, Balçova, Çeşme, Güzelbahçe, Urla, Karaburun, Seferihisar, Selçuk, Narlıdere Menderes olmak üzere 9 ilçeden, 14 farklı branşta 2 bine yakın amatör ve profesyonel sporcuyu ağırlıyor. Bu yıl ulusal düzeyde sporcular da müsabakalarda yer alacak.

Branşlar ise Basketbol, Crossfit, Dog Diving, E-Spor (PlayStation), Plaj Flag Futbol, Köpekli Bisiklet Koşu, Köpekli Koşu, Paramotor Slalom, Plaj Futbolu, Plaj Korfbolu, Plaj Voleybolu, Tenis Pedal, SUP (Stand Up Paddle) şeklinde olacak.

"Festival havasında geçen bir spor oyunları olması için çok çalıştık"

Mehmetçik Parkı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan kortej yürüyüşünün ardından düzenlenen açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Lal Denizli, 18'incisi düzenlenen Yarımada Spor Oyunları'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"9 ilçemizden gelen 2 bine yakın sporcu ve kıymetli misafirlerimizi Çeşme'mizde ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müz ile her yıl üzerine koyarak planladığımız, her bir branşa ayrı ayrı emek sarf ettiğimiz ve buraya gelen her sporcunun burayı yalnızca bir müsabaka gibi değil aynı zamanda anılarına ekleyecekleri adeta festival havasında geçen bir spor oyunları olması için çok çalıştık. Başta İzmir Valisi Sayın Süleyman Elban olmak üzere Çeşme Kaymakamımız Sayın Mehmet Maraşlı ve bu sürecin gerçekleşmesine emek sarf eden tüm kurumlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Herkesin güzel bir hafta geçirmesini diliyorum. Oyunlarda, sporla, sevgiyle, huzurla tekrar bir araya gelmek dileklerimle."