19. Frankofon Zirvesi Paris'te Başladı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde 33 yıl aradan sonra 19. Frankofon Zirvesi düzenleniyor.

19. Frankofon Zirvesi, başkent Paris'e yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Villers-Cotterets kentindeki şatoda başladı.

Fransa'nın 33 yıl aradan sonra yeniden başlattığı zirve, yarın da Paris'te devam edecek.

Zirvenin açılışında, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Tunus Başbakanı Kemal el-Meduri, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Uluslararası Frankofon Örgütü (OIF) Genel Sekreteri Louise Mushikiwabo'nun yanı sıra birçok hükümet ve devlet lideri yer aldı.

Fransa ile aralarındaki gerilim sonrası OIF üyeliği askıya alınan Mali, Burkina Faso ve Nijer zirveye davet edilmedi.

Bu yılki teması, "Fransızca üretmek, yenilik yapmak ve girişimci olmak" olarak belirlenen zirvede, OIF'nin başkanlığını Fransa, Tunus'tan devraldı.

Macron, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Villers-Cotterets şatosunda 1539'da imzalanan fermanla Fransızca kullanımının yayılmasının ilk adımlarının atıldığını dile getirdi.

Fransız Kralı 1. François'nın bu kentte, Fransız ulusunun birliğini ortak bir dil vasıtasıyla kurmaya başladığını ifade eden Macron, "Hepimiz buranın vatandaşlarıyız, çünkü hepimiz Fransızca dilinin vatandaşlarıyız." dedi.

Macron, dünya genelinde 300 milyondan fazla kişinin bu dili konuştuğunu belirterek, OIF'nin 1970'de Nijer'in başkenti Niamey'de imzalanan anlaşmayla kurulduğunu hatırlattı.

Fransızcanın ayrıca ticaret, girişimcilik ve ticaret için kullanılan bir dil olduğunu belirten Macron, ticaretle ilgilenen gençlerin sadece İngilizceye değil Fransızcaya yönelmesi çağrısında bulundu.

Macron, gelecek yıl, Villers-Cotterets şatosu bünyesindeki Fransızca Uluslararası Dil Merkezi'nin Fransızca öğretmenleri ve tercümanlar eğitmeye başlayacağını açıklayarak, "(Fransızca konuşan ülkeler) Frankofoni, asrın zorluklarını göğüslememize olanak tanıyan bir diplomatik etki alanıdır. Bugün Villers-Cotterets çağrısıyla, büyük dijital aktörlere daha güvenli ve çeşitli bir dijital ortam kurmaları için çağrıda bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu

Macron, Orta Doğu'da iki devletli çözümün barış getireceğini inanıyor

Halkların kendi kaderlerini tayin etme özgürlüğüne inandıklarını kaydeden Macron, "Orta Doğu'da iki devletli çözüm olmadan barış olmayacağından eminiz." ifadesini kullandı.

Tunus Başbakanı Kemal el-Meduri ise Gazze halkına karşı yapılan soykırım karşısında derin üzüntüsünü dile getirdi.

Meduri, Filistinlilerin egemen ve bağımsız bir devleti olma hakkı olduğunu belirterek, Lübnan'la dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Tunus Başbakanı Meduri, sonuçları tahmin edilemeyen Orta Doğu'da artan gerilimden endişe duyduğunu vurguladı.

Uluslararası Frankofon Örgütü (OIF) Genel Sekreteri Mushikiwabo, "Frankofoni, İngilizceye karşı bir içe kapanıklık değil, aksine dil çeşitliliği kapsamında Fransızcayı destekleyen bir topluluk." değerlendirmesinde bulundu.

Mushikiwabo, son haftalarda dünyada siyasi gerilimlerin arttığına ve Frankofon bölgelerinin de bundan etkilendiğine dikkati çekti.

Uluslararası Frankofon Örgütü 88 üye ülkeden oluşurken, Mali, Burkina Faso ve Nijer'in üyelikleri askıda.

Fransa'nın özellikle Afrika'da eski sömürgeleriyle son yıllarda gerilen ilişkilerinin de etkisiyle, Fransızcanın bu kıtada etkisinin azaldığı düşünülüyor.

Fransız basını da bugün yapılan zirve hakkında "Macron'un Fransa'nın etkisini güçlendirmek için Frankofon liderlerini ağırladığı" değerlendirmesine yer verildi.