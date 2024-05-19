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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor...

09.20 - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, temsilci gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ ANKARA)

09.30- Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

09.30 - 10.00 - İzmir'de Cumhuriyet meydanında Atatürk anıtına çelenk koyma ve ardından kutlama törenleri yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

10.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Güvenpark'tan Anıtkabir'e "Büyük Gençlik Yürüyüşü"ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00- CHP İzmir İl Başkanlığıca kutlama töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

15.00 - 19.19- CHP Genel Başkanı Özel ve MYK üyeleri, Samsun'da Tütün İskelesi'nden Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüyecek. CHP MYK, Gençlik Kolları MYK'nın katılımıyla Çakırlar Korusu Gençlik Kamp Alanı'nda "Gençlik Politikaları" gündemiyle toplanacak. Özel ve beraberindekiler, "Kurtuluş Yürüyüşü"ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ SAMSUN)

20.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe etkinlik alanında gençlerle buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

17.00- Gözler Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig karşılaşmasına çevrildi... Maç öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park çevresindeki gelişmeler izlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İ STANBUL)

20.45- Galatasaray'ın şampiyonluğunun kesinleşmesi halinde Florya'daki kutlamalar takip edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

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