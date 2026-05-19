19 Mayıs Coşkusu Tüm Ülkede Kutlandı

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Van'da Nur Tatar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın yalnızca bir tarih değil, inancın, kararlılığın ve millet iradesinin yeniden ayağa kalktığı önemli bir başlangıç olduğunu söyledi.

19 Mayıs'ın milletin bağımsızlık yolundaki güçlü yürüyüşünün ilk adımı olduğunu belirten Tosun, şunları kaydetti:

"O gün ortaya konulan irade, vatan sevgisinin, birlik ruhunun ve bağımsız yaşama kararlılığının en güçlü örneklerinden biridir. Bu anlamlı günün gençlere emanet edilmiş olması son derece kıymetlidir çünkü gençlik, bir milletin yarını, umudu ve gücüdür. Güçlü bir Türkiye hedefi, kendini geliştiren, değerlerine sahip çıkan, tarihini bilen ve geleceğe sorumluluk bilinciyle hazırlanan gençlerle mümkündür."

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı programda, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Müzik Topluluğu konser verdi.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verildiği törende bazı kurumların açtığı stantlar gezildi.

Kortej yürüyüşüyle sona eren programa, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Muş

Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kılıç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Avni Çakır, yaptığı konuşmada, milletin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs'ın büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını söyledi.

19 Mayıs'ın esaret altında yaşamayı kabul etmeyen bir milletin, tüm imkansızlıklara rağmen bağımsızlığı uğruna nasıl kenetlendiğinin en güçlü göstergesi olduğunu dile getiren Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan o kutlu yürüyüş, milletimizin azmi, cesareti ve vatan sevgisiyle kısa sürede büyük bir istiklal mücadelesine dönüşmüş, Anadolu'nun dört bir yanında yakılan bağımsızlık meşalesi, karanlığı dağıtarak Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu aydınlatmıştır. Aziz milletimiz, o zorlu günlerde yalnızca bir savaş vermemiş, aynı zamanda onurunu, haysiyetini, istikbalini ve bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Sizler, kökleri binlerce yıllık medeniyet birikimine dayanan büyük bir milletin evlatlarısınız. Dünyanın hızla değiştiği bir dönemde Türkiye, kendi imkanlarıyla üreten, geliştiren, yön veren bir ülke haline gelmektedir. Yerli ve milli teknolojilerden bilimsel çalışmalara, spor başarılarından kültürel gelişmelere kadar birçok alanda elde edilen başarılar, ülkemizin geleceğe güçlü adımlarla yürüdüğünü açıkça göstermektedir."

Program, spor gösterileri, müzik dinletisi, halk oyunları ve dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, kurum amirleri, sporcular ve öğrenciler katıldı.

Hakkari

Valilik önünde düzenlenen tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, spor salonunda devam etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Yıldırım, 19 Mayıs'ın tarihin akışının değiştiği gün olduğunu söyledi.

Bir milletin "bitti" denilen yerden yeniden filizlendiği, hürriyet aşkıyla ayağa kalktığı tarihi bir günün yıl dönümünde olduklarını belirten Yıldırım, "19 Mayıs, sadece bir takvim başlangıcı değil prangaları parçalayıp atan bir iradenin, sönmek bilmeyen bir özgürlük sevdasının adıdır." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın mesajı ile "Atatürk'ten son mektup" şiirinin okunduğu programda çeşitli gösteriler, erbane ve müzik dinletisi sunuldu.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle son bulan programa Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, vali yardımcıları, Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, Başsavcı Vekili Cumhuriyet Savcısı Hakan Tatlı, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyük Köroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcu, antrenör ve vatandaşlar katıldı.

Bitlis

Bitlis'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Festivali-2 ve Kitap Fuarı dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi.

Vali Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Barış Soyal, Emniyet Müdürü Koray Şensoy, kurum amirleri, gençler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar, müftülük binası önünden Mevlana Parkı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Karakaya, zor şartlar altındaki bir milletin omuz omuza ve gönül gönüle vererek yurdu düşmandan kurtarma iradesini ortaya koyduğunu söyledi.

Karakaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na yakışır şekilde 2. Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı'nı düzenlediklerini belirterek, festivalde T3 Vakfı ve Deneyap Atölyeleri, AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerinin eğitim tırları ile üniversite ve okulların bilimsel çalışmalarının gençlerle buluşacağını kaydetti.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise yağmura rağmen vatandaşların programa ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Halk oyunları gösterisinin sunulmasının ardından Vali Karakaya ve beraberindekiler, Gençlik Festivali-2 ve Kitap Fuarı'nın açılışını yaptı, stantları gezdi.