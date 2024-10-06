2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış - Son Dakika
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2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış

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Cuma günü İstanbul'da 19 yaşındaki iki genç kızı katlettikten sonra surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'nde 1 yıldır takipli hasta olduğu, rutin aralıklarla psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç aldığı ancak hastaneye herhangi bir yatış kaydı olmadığı öğrenildi.

06.10.2024 09:34
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İstanbul Fatih'te cuma günü saat 16.00 sıralarında, Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde kasaplık yapan Semih Çelik (19), İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil'i (19) yarım saat arayla katletti. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, öldürdüğü İkbal Uzuner'in başını kesip aşağı atarken sonrasında boğazına ip geçirerek surlardan atlayarak yaşamına son verdi.

BABASI ADEM ÇELİK İFADE VERDİ

Şüphelinin babası Adem Çelik, polise verdiği ifadede, Eyüpsultan'da öldürülen Ayşenur Halil'in oğlunun sevgilisi olduğunu, Fatih'te öldürülen İkbal Uzuner'in ise oğlunun okul arkadaşı olduğunu söyledi. Çelik, oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu, daha önce bu konudan dolayı hastanede tedavi gördüğünü de ifade etti.

PSİKİYATRİ SERVİSİNDE 1 YILDIR TAKİPLİ HASTA

Emniyet olayla ilgili yaptığı çalışmalarda, Semih Çelik'in herhangi bir suç kaydı olmadığını, 2 adet kayıp şahıs, 1 adet intihara teşebbüsten suç kayıtlarının olduğunu ve son 1 yıl içerisinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde toplam 5 adet hastane kaydının olduğunu tespit etti.

HASTANEDE YATIŞ KAYDI YOK

Hürriyet'in edindiği bilgiye göre, Semih Çelik'in İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'nde bir yıldır takipli hasta olduğu, rutin aralıklarla psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç aldığı ancak, hastaneye herhangi bir yatış kaydı olmadığı öğrenildi.

2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış

İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, Semih Çelik, İstanbul, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Taner Avcı:
    kesin sezeryanla fırlatılmıştır bu yaratık 16 29 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    3 liralik oto yolu 35 liraya yaptiracaginiza. biraz butce ayirin uyusturucu kulllananlari belli bir adaya toplayin rehabilite edin o adadatutun 65sabukasi olan adam sokakda gezdirmeyin 20 5 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    Ne psikolojisik sorunu esfeli safilin olmuş … nefsi emmare dir insanlar psikolij sorun dedikleri 4 10 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Eeee neden dışarı da 12 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış - Son Dakika
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