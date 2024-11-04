2 Yaşındaki Metehan'ın Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2 Yaşındaki Metehan'ın Cenazesi Defnedildi

2 Yaşındaki Metehan\'ın Cenazesi Defnedildi

Edirne'de pencereden düşerek hayatını kaybeden Metehan Gürtunca için cenaze töreni düzenlendi.

04.11.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de oturdukları beşinci kattaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Metehan Gürtunca'nın cenazesi toprağa verildi.

Metehan için Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Baba sanayi sitesi esnaflarından İlkay ve Türk Kızılay çalışanı annesi Özge Gürtunca taziyeleri kabul etti. Anne ve baba tören sırasında gözyaşlarını tutamadı. Özge Gürtunca yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.

Cenaze törenine, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, Türk Kızılay çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Gürtunca'nın cenazesi kılınan namazın ardından Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.

Metehan Gürtunca, Fatih Mahallesi 13. Sokak'taki bir apartmanın beşinci katındaki evlerinin penceresinden dün zemine düşmüş, 2 yaşındaki çocuk ambulansla kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, edirne, Güncel, Yaşam, Tören, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 Yaşındaki Metehan'ın Cenazesi Defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
12:38 Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’i öldüren zanlı tanıdık çıktı Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı
11:50 Batman’da polise yumruklu saldırı Ortalık bir anda savaş alanına döndü Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
11:40 Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un ilk hamlesi Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
23:18 Acun Ilıcalı’dan Trabzonspor’u şaşkına çeviren itiraf Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'u şaşkına çeviren itiraf
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:57 Jose Mourinho’dan Atilla Karaoğlan’a zehir zemberek sözler Jose Mourinho'dan Atilla Karaoğlan'a zehir zemberek sözler
21:32 Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü
21:11 Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
20:50 Trabzonspor’a üst üste 2 penaltı birden Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden
20:39 Fenerbahçe’nin yıldızı sekerek oyundan çıktı Fenerbahçe'nin yıldızı sekerek oyundan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 15:38:26. #1.12#
SON DAKİKA: 2 Yaşındaki Metehan'ın Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.