20 Yıl Sonra Kayıp Kadın Cinayeti Çözüldü

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Küçükçekmece'de 20 yıl önce yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan kadını öldürdükten sonra ormanlık alana attıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece'de 20 yıl önce kayıp ihbarı yapılan Nezaket Uyur'un öldürüldüğü şüphesiyle kızlarının tekrar müracaatta bulunması üzerine inceleme başlattı.

Yapılan çalışmada yeni detaylara ulaşan ekipler, Nezaket Uyur'un eski eşi Y.B. (58), kardeşleri A.B, N.B. ve bir süre önce soyadını değiştiren kardeşi H.K. ile bu kişilerin ortak arkadaşları M.S'yi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden H.K, ağabeyi Y.B'nin azmettirmesiyle bir miktar para karşılığında N.Ö'nün Nezaket Uyur'u boynunu kırarak öldürdüğünü, ardından cesedi birlikte Şile yolunda ormanlık alana attıklarını ve yapraklarla üstünü örttüklerini itiraf etti.

Y.B. ise olayla alakası olmadığını öne sürdü.

Şüphelilerin sorgusunda bahsettikleri N.Ö'nün olayın yaşandığı tarihte amcasını öldürdüğü gerekçesiyle arandığı, bu nedenle sahte kimlik kullandığı, olaydan bir süre sonra da yakalanarak cezaevine gönderildiği anlaşıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan ekiplerin, Şile yolundaki ormanlık alanda Nezaket Uyur'un cesedini arama çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Uyur'un kızlarından DNA örneği alınacağı ve bölgede daha önce bulunan kemik parçalarıyla eşleştirme yapılacağı öğrenildi.