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20 yıldır nalbantlık yapan usta, at ve katırların ayak bakımlarını yapıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 20 yıldır nalbantlık yapan usta, at ve katırların ayak bakımlarını yaparak geçimini sağlıyor.

İlçenin Oymakaya köyünde yaşayan Resul Ecer (53), 20 yıldır at ve katırların ayaklarını temizleyerek nallama yapıyor. İlk ve sonbahar aylarında pancara giden vatandaşların atları bakıma alınıyor. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinden yüzlerce vatandaş, atlarını Ecer ustaya emanet ediyor.

Nalbant Resul Ecer, zorlu ve tehlikeli bir iş yaptığını söyledi. Atların el ve ayaklarına çivi çaktığını belirten Ecer, "İki ayak ya da iki el için 75 lira, 4 el-ayak için ise 150 lira alıyorum. 20 yıla aşkındır bu işi yapıyorum. Bu işi yaparak geçimimi sağlıyorum. Bu dağların başında başka iş olmadığı için ekmek mücadelesi için çalışıyorum" dedi.