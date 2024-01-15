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2023 Aralık Ayı Türkiye'de Son 53 Yılın En Sıcak Aralık Ayı Olarak Kaydedildi - Son Dakika
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2023 Aralık Ayı Türkiye'de Son 53 Yılın En Sıcak Aralık Ayı Olarak Kaydedildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, 2023 yılı Aralık ayında Türkiye genelinde ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Aralık ayı sıcaklığı 8,3 derece ile normallerinin 3,5 derece üstüne çıkarak son 53 yılın en sıcak aralık ayı olarak kaydedildi. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde sıcaklık 3,3 derece artış gösterdi. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde ise büyük bir artış yaşandı.

2023 Aralık Ayı Türkiye\'de Son 53 Yılın En Sıcak Aralık Ayı Olarak Kaydedildi
15.01.2024 - 11:02,
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü raporuna göre, 2023 yılı Aralık ayında ortalama sıcaklıklar, Batman haricinde ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıktı. 2023 yılı Aralık ayı sıcaklığı 8,3 derece ile normallerinin 3,5 derece üstüne çıkarken, son 53 yılın en sıcak aralık ayı olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 Aralık ayı sıcaklık ve yağış raporları hazırlandı. 1991- 2020 normalleri aralık ayı ortalama sıcaklığı 4,8 derece olurken, 2023 Aralık ayı sıcaklığı ise 8,3 derece gerçekleşti. 2023 Aralık ayı ortalama sıcaklıkları, uzun yıllar normaline göre 3,5 derece artış gösterdi. 2023 yılı Aralık ayı ortalama minimum sıcaklıkları, 1991-2020 minimum sıcaklık normallerinin 5,1 derece, ortalama maksimum sıcaklıkları da normallerinin 2,8 derece üzerinde gerçekleşti. 2023 yılı Aralık ayı, kayıtların tutulduğu son 53 yılın en sıcak aralık ayı olarak kayıtlara geçti.

ÖZALP'TE EKSİ 21, SİNOP ARTI 27 DERECE

Aralık ayında en düşük sıcaklık eksi 21,3 dereceye ulaşan Van'a bağlı Özalp'te görüldü. En yüksek sıcaklık ise 27,4 dereceyle Sinop'ta ölçüldü. 2023 yılı Aralık ayı ortalama sıcaklıklar, sadece Batman çevresinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıktı. 2023 Aralık ayında 4 yeni ekstrem sıcaklık (maksimum) Gökçeada, Kızılcahamam, Edirne ve Sinop'ta gerçekleşti.

MARMARA VE EGE 3,3 DERECE ARTTI

Bölgesel sıcaklık değerlendirmelerine göre Marmara ve Ege bölgelerinde ortalama sıcaklıklar 3,3 derece artışla Marmara'da 10,3, Ege'de 11,2 derece ölçüldü. Akdeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar mevsim normallerine göre 2,9 derece artışla, 12 dereceye yükseldi. Karadeniz'de ortalama sıcaklıklar 3,6 derece artarak, 8,4 derece gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu'da ortalama sıcaklıklar, mevsim normallerine göre 2,9 derece artışla 9,3 derece ölçüldü.

İKİ BÖLGEDE BÜYÜK ARTIŞ, EKSİDEN ARTIYA YÜKSELDİ

2023 yılı Aralık ayı ortalama sıcaklıkları uzun yıllar ortalama eksi derecelerde olan Doğu Anadolu'da ve İç Anadolu'da 4,1 derece farkla büyük artış gösterdi. İç Anadolu'da ortalama sıcaklıklar mevsim normallerine göre 4,1 derece artışla 5,5 derece oldu. Doğu Anadolu'da ortalama sıcaklıklar uzun yıllar mevsim normallerine göre ekside iken, 2023 yılı Aralık ayında 2 derecenin üzerine çıktı. Mevsim normalleri ortalaması eksi 1,6 derece olan Doğu Anadolu'da 2023 Aralık ayı ortalama sıcaklığı 4,1 derece yükselerek, artı 2,5 derece ölçüldü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 2023 Aralık Ayı Türkiye'de Son 53 Yılın En Sıcak Aralık Ayı Olarak Kaydedildi - Son Dakika
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