2023'te Sağlık Harcamaları Yüzde 105 Artış Gösterdi

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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) sağlık harcamaları istatistiklerine göre, 2023 yılında toplam sağlık harcaması yüzde 105,0 artarak 1 trilyon 244 milyar 237 milyon lira oldu. Kişi başına sağlık harcaması 2022 yılında 7 bin 141 lira iken, 2023 yılında yüzde 104,2 artarak 14 bin 582 liraya yükseldi.

TÜİK, 2023 yılına ait sağlık harcamaları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, toplam sağlık harcaması 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 105,0 artarak 1 trilyon 244 milyar 237 milyon liraya ulaştı. Genel devlet sağlık harcaması yüzde 108,1 artarak 964 milyar 355 milyon lira oldu. Özel sektör sağlık harcaması yüzde 95,3'lük bir artış oranı ile 279 milyar 883 milyon lira olarak tahmin edildi.

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı yüzde 77,5, özel sektör sağlık harcamasının oranı ise yüzde 22,5 olarak gerçekleşti. 2023 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yüzde 42,1, merkezi devlet yüzde 34,8, hanehalkları yüzde 17,8, sigorta şirketleri yüzde 2,5, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,2, mahalli idareler yüzde 0,6'lık bir paya sahip oldu.

Cari sağlık harcaması bir önceki yıla göre yüzde 104,1 artışla 1 trilyon 134 milyar 894 milyon liraya ulaştı. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar yüzde 114,9 artarak 109 milyar 343 milyon lira oldu.

2023 yılında sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı yüzde 52,5 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 20,6 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve yüzde 10,7 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

Kişi başına sağlık harcaması yüzde 104,2 oranında arttı

Kişi başına sağlık harcaması 2022'de 7 bin 141 lira iken, 2023'te yüzde 104,2 artarak 14 bin 582 liraya ulaştı. Kişi başına sağlık harcaması 2022 yılında 431 ABD Doları iken, 2023 yılında yüzde 44,0 oranında artışla 621 ABD Doları'na yükseldi.

Toplam sağlık harcamasının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı 2022 yılında yüzde 4,0, 2023 yılında yüzde 4,7 olarak hesaplandı. Cari sağlık harcamasının GSYH'ye oranı 2022 yılında yüzde 3,7, 2023 yılında yüzde 4,3 oldu.

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 97,2 artarak 220 milyar 914 milyon liraya çıktı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2023 yılında yüzde 17,8 olarak gerçekleşti.