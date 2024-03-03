2023 Yılında 11 Bin 177 Çocuğun Evlendirildiği Ortaya Çıktı

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2023 yılında 11 bin 177 çocuğun evlendirildiğinin ortaya çıktığını belirterek, " Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri kaygı verici boyutta. 16-17 yaş aralığında 10 bin 471 kız çocuğu ve 706 erkek çocuğu evlendirildi" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, TÜİK'in evlenme ve boşanmalarla ilgili açıkladığı istatistikleri değerlendirdi. İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, "TÜİK'in rakamları minimuma çekerek kamuoyuna sunduğu hepimizin malumu fakat açıklanan veriler bile kan dondurucu. 16-17 yaş aralığında 10 bin 471 kız çocuğu ile 706 erkek çocuğu evlendirildi. Bu çocukların evlendikleri erkeklerin önceki medeni durumlarına bakıldığında 168'inin boşandığı, 4'ünün ise evlendikleri kadının öldüğü, yani 172'sinin ikinci evliliğinin olduğu görülüyor. 600'e yakın kız çocuğu 30'la 45 yaşındaki erkeklerle evlendirilmiş. Bu hangi vicdana sığar" ifadesini kullandı.
6 Şubat Depreminin etkilerinin halen sürdüğüne dikkat çeken İlgezdi, şunları söyledi:
"6 Şubat Depremi halen etkilerini sürdürüyor, yaşamları etkiliyor ve iktidarın bilinçsizliği ile adeta kangrene dönüştü. 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yapılan araştırmaya göre çocuk yaşta evlilik yüzde 21, çocuk işçiliği yüzde 48 arttı. Araştırmaya katılanların yüzde 28'i hane içi şiddetin, yüzde 15'i ise kadınlara ve kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet olaylarının arttığını gözlemlediğini veya duyduğunu ifade etmiş. Gözlemlenen diğer sorunlar arasında yüzde 28'le zorla dilendirilen çocuklar var. Eğitime devam edemeyen, işçileşen, dilendirilen, evlendirilen yüzlerce çocuk. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılında tarihe düşen kareler bunlar, gerçeğimiz bunlar. Çocuklarımızın başarılarıyla yaldızlanması gereken tarihimize, düşen kara lekenin müsebbibi iktidardır" dedi.
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