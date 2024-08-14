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2023 Yılında Türkiye'de İller Arası Göç İstatistikleri Açıklandı

2023 Yılında Türkiye\'de İller Arası Göç İstatistikleri Açıklandı

TÜİK, 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişinin iller arasında göç ettiğini duyurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir en çok göç alan iller olurken, İstanbul, Ankara ve Hatay en çok göç veren iller oldu.

14.08.2024 11:32
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişinin iller arasında göç ettiğini, en çok göç alan illerin İstanbul, Ankara ve İzmir; en çok göç veren illerin ise İstanbul, Ankara ve Hatay olduğunu duyurdu.

TÜİK, 2023 yılına ait iç göç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2023 yılında yüzde 4,04 oldu. 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,9'unu erkekler, yüzde 52,1'ini ise kadınlar oluşturdu. İstanbul, 412 bin 707 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u 232 bin 700 kişi ile Ankara ve 147 bin 765 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 6 bin 856 kişi ile Ardahan, 10 bin 202 kişi ile Bayburt ve 11 bin 806 kişi ile Tunceli oldu.

En çok göç veren iller de 581 bin 330 kişi ile İstanbul, 208 bin 740 kişi ile Ankara ve 164 bin 247 kişi ile Hatay oldu. En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 811 kişi ile Ardahan, 7 bin 234 kişi ile Tunceli ve 7 bin 604 kişi ile Kilis oldu.

İÇ GÖÇ NEDENLERİ

Türkiye'de, 2023 yılında büyüklük olarak en fazla göç hareketliliği, 647 bin 191 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 43,4'ünü erkekler, yüzde 56,6'sını ise kadınlar oluşturdu. 2023 yılında iller arası göç eden 3 milyon 450 bin 953 kişiden 601 bin 481'i hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 518 bin 16 kişinin daha iyi konut ve yaşam koşulları, 512 bin 11 kişinin ise eğitim nedeniyle göç ettiği görüldü.

Türkiye'de 2023 yılında cinsiyete göre en önemli göç etme nedeni; erkeklerde 257 bin 277 kişi ile daha iyi konut ve yaşam koşulları olurken, kadınlarda 361 bin 15 kişi ile hanedeki fertlerden birine bağımlı göç oldu. Erkeklerde, hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ve doğal afet/acil durum, kadınlarda ise eğitim ve doğal afet/acil durum diğer önemli göç nedenleri arasında yer aldı. Türkiye'de 2023 yılında, en fazla göç hareketliliğinin yaşandığı yaş grubu olan 20-24 yaş grubunun göç etme nedenleri incelendiğinde; bu hareketliliğin en önemli sebebinin eğitim olduğu görüldü. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 231 bin 477'sinin eğitim, 94 bin 139'unun işe başlamak/iş bulmak ve 50 bin 8'inin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 2023 Yılında Türkiye'de İller Arası Göç İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika

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