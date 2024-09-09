2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı - Son Dakika
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2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı

2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı

Osmaniye'nin Kadirli ve Mersin'in Anamur ilçelerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı törenlerle başladı. Kadirli'de gerçekleştirilen törende Kaymakam Erdinç Dolu, öğrencilere hediyeler vererek ilk ders zilini çaldı. Anamur'da ise Malaklar İlkokulu'nda düzenlenen törende Kaymakam Bilal Bozdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaplan yer aldı.

09.09.2024 17:16
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesi ve Mersin'in Anamur ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Şehit Mehmetçik Ergenekon İlköğretim Okulu'nda yapılan törende, yeni dönemin öğrencilere, velilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

Konuşmasının ardından öğrencilere Türk bayrağı ve kırtasiye ürünleri hediye eden Dolu, ilk ders zilini çaldı.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız da katıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde de yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla Malaklar İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Kaymakam Bilal Bozdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaplan'ın katıldığı program sonrasında öğrenciler dersbaşı yaptı.

Kaynak: AA

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