2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine Destek - Son Dakika
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2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine Destek

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine Destek

2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında organize sanayi bölgeleri içinde ve organize sanayi bölgeleri dışında özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

21.08.2024 01:09
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(ANKARA) - 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında organize sanayi bölgeleri içinde ve organize sanayi bölgeleri dışında özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Organize sanayi bölgelerinde ve organize sanayi bölgeleri dışında açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için her eğitim-öğretim döneminde yapılacak desteğe ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, organize sanayi bölgelerinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için 2024-25 eğitim öğretim döneminde verilecek en yüksek destek tutarı, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alanları için 57.501 TL; Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören Öğrenciler İçin en yüksek Eğitim ve Öğretim desteği ise Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alanında 36.218 TL olarak belirlendi.

Belirlenen destek tutarları, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak. Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine Destek - Son Dakika
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