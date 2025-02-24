2024 Evlilik ve Boşanma İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2024 Evlilik ve Boşanma İstatistikleri Açıklandı

TÜİK, 2024'te 568 bin 395 evlilik ve 187 bin 343 boşanma gerçekleştiğini açıkladı.

24.02.2025 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Buna göre, 2024 yılında 568 bin 395 çift evlendi, 187 bin 343 çift ise boşandı. Kadın ve erkeklerde ilk evlenme yaşının yükseldiği hesaplanan 2024'te, evlenme hızının en yüksek olduğu il Adıyaman, boşanma hızının en yüksek olduğu il Antalya oldu.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 567 bin 11 iken 2024 yılında 568 bin 395 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2024 yılında binde 6,65 olarak gerçekleşti.

Boşanan çiftlerin sayısı 2023 yılında 173 bin 342 iken 2024 yılında 187 bin 343 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2024 yılında binde 2,19 olarak gerçekleşti.

İlk evlenme yaşı 2024 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,8 oldu

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2024 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,8 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti.

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il Adıyaman

Kaba evlenme hızının 2024 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 7,68 ile Gaziantep, binde 7,66 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,01 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,30 ile Gümüşhane, binde 4,89 ile Bayburt izledi.

Yabancı damatların sayısı 5 bin 923, yabancı gelinlerin sayısı 29 bin 115 oldu

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2024 yılında 5 bin 923 ile toplam damatların yüzde 1'ini oluşturdu. Yabancı gelinlerin sayısı ise 29 bin 115 ile toplam gelinlerin yüzde 5,1'ini oluşturdu.

Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde yüzde 20,6 ile Suriyeli damatlar birinci sırada yer aldı. Suriyeli damatları yüzde 19,5 ile Alman damatlar ve yüzde 5,7 ile Afgan damatlar izledi. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 12,1 ile Suriyeli ve Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Bu gelinleri yüzde 8,3 ile Faslı gelinler ve yüzde 7,5 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il Antalya

Kaba boşanma hızının 2024 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,29 ile Antalya oldu. Bu ili binde 3,09 ile İzmir, binde 3,04 ile Karaman izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,45 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,55 ile Şırnak, binde 0,60 ile Siirt ve Muş izledi.

Boşanmaların yüzde 33,7'si evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2024 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,7'si evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,3'ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Son bir yıl içindeki boşanma olaylarından 186 bin 536 çocuk etkilendi

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda, 2024 yılında 187 bin 343 çift boşanırken 186 bin 536 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2024 yılında yüzde 74,4'ü anneye, yüzde 25,6'sı babaya verildi.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Yerel Haberler, Adıyaman, Antalya, Evlilik, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 Evlilik ve Boşanma İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 Rekor tazeledi İşte AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK’larda görev alan tek isim Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim
10:29 AK Parti Kongresi’nde dikkat çeken hediye Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı AK Parti Kongresi'nde dikkat çeken hediye! Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı
10:26 Tamer Karadağlı: Gezi’ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm Tamer Karadağlı: Gezi'ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm
09:58 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak İşte Ankara’da konuşulan rakam Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam
09:42 Erdoğan’dan dikkat çeken MKYK hamlesi Vekillere “gel gel“ yapmış Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış
16:33 Görüntüler Erzurum’dan: Kazım Karabekir Stadı bir anda buharla kaplandı Görüntüler Erzurum'dan: Kazım Karabekir Stadı bir anda buharla kaplandı
16:20 Jakirovic’in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe’yi 1-0 mağlup etti Jakirovic'in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti
16:15 Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi
16:13 İsrail savaş uçaklarından Nasrallah’ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş
16:10 Türkiye’de tartışılan derbinin hakemi Vincic, ülkesinde de haberlere konu oldu Türkiye'de tartışılan derbinin hakemi Vincic, ülkesinde de haberlere konu oldu
16:05 31 Mart’ta kaybeden iki belediye başkanı, AK Parti MKYK listesinde 31 Mart'ta kaybeden iki belediye başkanı, AK Parti MKYK listesinde
15:35 Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP’nin Genel Başkanı olacak Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 11:00:25. #1.13#
SON DAKİKA: 2024 Evlilik ve Boşanma İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.