2024, Gazeteciler İçin En Ölümcül Yıl

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Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 2024'ün gazeteciler için en ölümcül yıl olduğunu, geçen yıl yaşamını yitiren 124 gazeteciden 85'inin, İsrail kaynaklı saldırılarda hayatını kaybettiğini bildirdi.

Merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan CPJ, 2024 yılındaki gazeteci ölümlerine ilişkin yayımladığı raporda, kayıt tutmaya başladıkları 30 yılı aşkın sürede gazeteciler için en ölümcül yılın 2024 olduğunu belirtti.

"2024, CPJ tarihinde gazeteciler için en ölümcül yıl" başlığıyla yayımlanan raporda, dünya genelinde siyasi, cezai ve askeri nitelikteki çatışmaların son 5 yılda iki katına çıktığı kaydedildi.

Raporda, geçen yıl en az 124 gazeteci ve medya çalışanın öldürüldüğü, bunların yaklaşık 3'te 2'sini İsrail kaynaklı saldırılarda öldürülen Filistinli gazetecilerin oluşturduğu belirtildi.

Buna göre, 2024 yılında İsrail'in saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde 82 ve Lübnan'da 3 gazeteci öldürülürken, çatışma ve krizlerin yaşandığı Sudan'da 6, Pakistan'da 6, Meksika'da 5, Suriye'de 4 ve Myanmar'da 3 gazeteci öldürüldü.

Raporda, çatışmaların basın üzerindeki olumsuz etkisinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarında "eşi benzeri görülmemiş düzeyde" olduğu belirtildi.

Medya çalışanlarının öldürülmesinin, basının karşı karşıya olduğu tehlikelere ve dünya çapındaki bilgi akışına yönelik artan tehdide işaret ettiği kaydedilen raporda, "Gazetecileri öldürenler hesap vermediğinde, koşullar basın için daha ölümcül hale gelebilir. ve daha az gazeteci, gerçeği arayan vatandaşlar için daha az bilgi anlamına gelir. " ifadeleri kullanıldı.

CPJ verilerine göre, daha önce en fazla gazetecinin öldüğü yıl, Irak Savaşının (2003-2011) yaşandığı 2007'de 113 ölümle kayda geçmişti.