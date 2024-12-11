2024 Kitap Üretimi Artıyor

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2024 yılının ocak-kasım döneminde toplam kitap üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde dörtlük bir büyümeyle 389 milyon 593 bin 807 adede ulaştı.

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonundan (YAYFED) yapılan açıklamaya göre, kasım ayındaki kitap üretimi 22 milyon 306 bin 951 adetle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında artış gösterdi.

2022'den itibaren toparlanma sürecine giren yayıncılık sektörü, 2023 ve 2024'teki büyüme trendini koruyor.

Bu yıl çocuk ve gençlik kitapları üretimi öne çıktı

Bu yıl ocak-kasım döneminde eğitim kitapları yüzde 10 oranında artarak en fazla büyüme gösteren kategori oldu.

Aynı dönemde çocuk ve gençlik kitapları yüzde 21'lik artışla sektörün dikkati çeken alanlarından biri haline geldi. Akademik yayımlar da yüzde 13 oranında büyüme kaydetti.

Yetişkin kültür yayımları yüzde 21, yetişkin kurgu edebiyat kitapları yüzde 4 oranında gerileme yaşadı. İnanç yayımları kategorisi ise geçen yıla göre yüzde 7 oranında düşüş gösterdi.

Kasım ayında en büyük paya eğitim yayınları sahip oldu

Kasım ayında üretilen kitapların kategorik dağılımında ise yüzde 25'lik oranla eğitim yayınları en büyük paya sahip oldu. Çocuk kitapları yüzde 22, yetişkin kurgu edebiyat kitapları yüzde 18,8, inanç yayınları ise yüzde 13,4 oranında üretildi.

Yetişkin kültür yayımlarının toplam üretimdeki payı yüzde 12,5 olarak kaydedilirken, akademik yayımlar yüzde 4,5, gençlik kitapları yüzde 2,3 üretimle daha düşük bir pay aldı.

İthal kitaplar ise yüzde 1,5 oranında kalarak, toplam 338 bin 152 adet üretildi.

2016 yılından itibaren 400 milyonun üzerinde seyreden Türkiye'deki yıllık kitap üretimi, 2022'de ?380 milyon 296 bin 402, 2023'te ise ?400 milyon 340 bin 577 adet olarak gerçekleşmişti.