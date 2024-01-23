2024 Oscar Adayları Açıklandı: Oppenheimer 13 Dalda Aday Gösterildi

- 2024 Oscar adayları belli oldu
Oppenheimer 13 dalda aday gösterildi
LOS ANGELES - Bu yıl 96'ncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nde adaylar açıklandı. Ünlü yönetmen Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 13 dalda aday göstererek, zirveye oturdu.
Bu yıl 96'ncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nde adaylar açıklandı. ABD'de 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri ünlü talk şovcu Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunda 10 Mart'ta California eyaletinde yer alan Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenecek.
Ünlü yönetmen Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 13 dalda aday gösterilerek zirveye oturdu. Oppenheimer ile aynı tarihte vizyona giren Barbie filmi ise 8 dalda aday gösterildi. İki filmde En İyi Film kategorisinde yarışacak.
Barbie'nin yönetmeni Greta Gerwig, en iyi yönetmen kategorisinde yer almazken, üç filmi en iyi film adayı olan ilk kadın yönetmen oldu. Bu yıl aynı zamanda ilk kez en iyi film dalında aday gösterilen üç filmin yönetmenliğini de kadınlar üstleniyor.
Adaylıkların açıklanmasıyla Killers of the Flower Moon'un yıldızı Lily Gladstone, tanınan ilk Kızılderili aktris olarak tarihe geçti.
Barbie'nin yıldızı Margot Robbie, en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterilmezken, Oppenheimer'ın yıldızı Cillian Murphy, en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterildi.
En İyi Film:
American Ficiton
Anatomy of a Fall
Barbie
The Holdovers
Killers of the Flower Moon
Maestro
Oppenheimer
Past Lives
The Zone of Interest
En İyi Yönetmen:
Anatomy of a Fall - Justine Triet
Killers of the Flower Moon - Martin Scorsese
Oppenheimer - Christopher Nolan
Poor Things - Yorgos Lanthimos
The Zone of Interest - Jonathan Glazer
En İyi Erkek Oyuncu:
Bradley Cooper - Maestro
Colman Domingo - Rustin
Paul Giamatti - The Holdovers
Cillian Murphy - Oppenheimer
Jeffrey Wright - American Fiction
En İyi Kadın Oyuncu:
Annette Bening - Nyad
Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon
Sandra Huller - Anatomy of a Fall
Carey Mulligan - Maestro
Emma Stone - Poor Things
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Sterling K Brown - American Fiction
Robert de Niro - Killers of the Flower Moon
Robert Downey Jr - Oppenheimer
Ryan Gosling - Barbie
Mark Ruffalo - Poor Things
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Emily Blunt - Oppenheimer
Danielle Brooks - The Color Purple
America Ferrera - Barbie
Jodie Foster - Nyad
Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers
En İyi Görüntü Yönetmeni:
El Conde
Killers of the Flower Moon
Maestro
Oppenheimer
Poor Things
En İyi Uyarlanmış Senaryo:
American Fiction
Barbie
Oppenheimer
Poor Things
The Zone of Interest
En İyi Orijinal Senaryo:
Anatomy of a Fall
The Holdovers
Maestro
May December
Past Lives
En İyi Uluslararası Film:
Io Capitano
Perfect Days
Society of the Snow
The Teachers' Lounge
The Zone of Interest
En İyi Orijinal Film Müziği:
American Fiction
Indiana Jones and the Dial of Destiny
Killers of the Flower Moon
Oppenheimer
Poor Things
En İyi Orijinal Şarkı:
The Fire Inside - Flamin' Hot (Diane Warren)
I'm Just Ken - Barbie ( Mark Ronson, Andrew Wyatt)
It Never Went Away - American Symphony (Jon Batiste, Dan Wilson)
Wahzhazhe (A Song For My People) - Killers of the Flower Moon (Scott George)
What Was I Made For? - Barbie ( Billie Eilish, Finneas O'Connell)
En İyi Prodüksiyon Tasarımı:
Barbie
Killers of the Flower Moon
Napoleon
Oppenheimer
Poor Things
En İyi Görsel Efekt:
The Creator
Godzilla Minus One
Guardians of the Galaxy Vol.
Son Dakika › Güncel › 2024 Oscar Adayları Açıklandı: Oppenheimer 13 Dalda Aday Gösterildi - Son Dakika