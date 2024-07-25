2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Stadyum Dışında Açılış - Son Dakika
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Stadyum Dışında Açılış

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez stadyum dışında açılış yapılacak. Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek oyunlar, Sen Nehri'ndeki törenle açılacak. Olimpiyat açılışına Gazze'ye saldırıları nedeniyle olimpiyatlardan men edilmesi yönünde protestolar yapılan İsrail'in Cumhurbaşkanı İsaac Herzog'un da aralarında bulunduğu 110 devlet ve hükümet liderinin katılması bekleniyor. Oyunlarda yaklaşık 16 milyon turistin beklendiği Paris'te 100 yılın ardından yapılacak organizasyona 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılacak.

25.07.2024 11:15
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez stadyum dışında açılış yapılacak.

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek oyunlar, Sen Nehri'ndeki törenle açılacak. Böylece olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez açılış töreni, müsabakaların yapılacağı stadyumun dışında gerçekleştirilecek.

Olimpiyat açılışına Gazze'ye saldırıları nedeniyle olimpiyatlardan men edilmesi yönünde protestolar yapılan İsrail'in Cumhurbaşkanı İsaac Herzog'un da aralarında bulunduğu 110 devlet ve hükümet liderinin katılması bekleniyor.

Oyunlarda yaklaşık 16 milyon turistin beklendiği Paris'te 100 yılın ardından yapılacak organizasyona 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılacak.

Paris'te yarın yerel saat ile 19.30'dan (TSİ 20.30) itibaren başlayacak oyunların açılış töreni, 3,5 saat sürecek.

Tören France 2 televizyon kanalından ve Eurospot'tan canlı yayınlanacak.

Açılış töreni

Olimpiyat oyunlarının açılış töreni, binlerce sporcuyu taşıyan 85 geminin Sen Nehrindeki Austerlitz Köprüsü'nden hareketiyle başlayacak.

Sporcuları taşıyan gemilerin 6 kilometrelik yolculuğu Iena Köprüsü'nde son bulacak.

Açılış töreninin Sen Nehri'ndeki ayağında sporcuları taşıyanlarla beraber toplam 180 gemi veya tekne yer alacak.

Törene katılan delegasyonlar Sen Nehri'ndeki yolculukları sırasında ülkenin önde gelen tarihi ve turistik mekanları Notre Dame Katedrali, Paris Belediye binası, Louvre Müzesi, Tuileries Bahçesi, Les Invalides Anıtı, Grand Palais (Büyük Saray) ve Eyfel Kulesi'nden geçecek.

Törene katılanların yaklaşık 326 bininin Sen Nehri iskelelerinden gösterileri takip etmesi beklenirken Paris'in farklı noktalarına yerleştirilen 80 dev ekran sayesinde isteyenler töreni ücretsiz izleyebilecek.

Açılış töreninin bilet fiyatları 900 ile 2 bin 700 avro arası değişiyor.

Tören sırasında olimpiyat meşalesinin de elden ele dolaşması bekleniyor. Meşaleyi taşıyacak isimler arasında eski futbolcu Zinedine Zidane, rap şarkıcısı MC Solaar gibi isimler yer alıyor.

Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle olimpiyat oyunları sırasında tarafsız sporcu statüsünde müsabakalarda yer alacak Rus ve Belaruslu sporcular açılış törenine katılmayacak.

Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'in Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi çağrıları ise cevapsız kaldığından İsrailli sporcular açılış töreninde yerlerini alacak.

Açılış töreninde yer alacak dansçılar grevden vazgeçti

Olimpiyatların açılışına günler kala, barınma ve ulaşım masraflarının karşılanmadığı ve kötü şartlar altında çalıştıkları gerekçesiyle törende sahne alacak Fransız dansçılar, "ücretlerinin gözden geçirilmesi" talebiyle grev yapacaklarını duyurdu.

Oyunların organizatörleriyle dansçıları temsil eden SFA ile CGT sendikası arasında yapılan müzakerelerin ardından talepleri karşılanan dansçılar, dün grev kararından vazgeçti.

Açılış töreninde Sen Nehri kenarında dans edecek 300'e yakın dansçının 300 avro olarak belirlenen ücreti, sendika ile yapılan görüşmeler sonrası 600 avroya çıkarıldı.

Tören boyunca 3 binden fazla dansçı Sen Nehri kıyısında gösteri yapacak.

Paris hava sahası tören boyunca uçuşlara kapalı

Olimpiyat Oyunları'nın açılışı nedeniyle başkente gelecek sporcu, resmi delegasyon üyeleri ve izleyiciler nedeniyle Paris'te yarın yoğun trafik bekleniyor.

Araç yoğunluğunun önüne geçmek için Paris ve bağlı olduğu Ile-de-France bölgesinde 185 kilometre yol, 15 Temmuz'dan itibaren olimpiyatlar kapsamında müsabakalara katılacak sporcu ve personelin yanı sıra toplu taşıma, taksi, güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin kullanacağı araçlara ayrıldı.

Paris Belediyesi internet sitesinde yapılan açıklamada, başkentte yarın ulaşımın zor olacağı kaydedilirken kent sakinlerinden motorlu araç kullanmaktan kaçınması istendi.

Ayrıca töreni boyunca Paris ve 150 kilometre çevresindeki alanın hava sahası uçuşlara kapalı olacak ve Paris Charles de Gaulle, Orly, Bourget ve Beauvais havalimanları açılmayacak.

Öte yandan, 18 Temmuz'dan bu yana, Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin yapılacağı bölgeye, Fansa İçişleri Bakanlığının erişime açtığı platforma kayıt yaptıran ve karekod alan çalışan ve mahalle sakinleri erişebiliyor.

Açılış töreninin yapılacağı Sen Nehri'nin kıyılarına gidilmesini engellemek için güvenlik amacıyla barikatlar kuruldu.

Tören boyunca 45 bin güvenlik gücü sahada görev yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Stadyum Dışında Açılış - Son Dakika

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