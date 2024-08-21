2024 Paris Paralimpik Oyunları İçin 25 Bin Polis Görev Alacak

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Fransa'nın ev sahipliğinde 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde yapılacak 2024 Paris Paralimpik Oyunları için güvenlik önlemleri alınırken, yarışlar boyunca yaklaşık 25 bin polisin görev alacağı bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, başkent Paris'te düzenlenecek 2024 Paris Paralimpik Oyunları sırasında alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin basına değerlendirmede bulundu.

28 Ağustos'ta başlayıp 8 Eylül'e kadar sürecek olan Paris Paralimpik Oyunları'nda yaklaşık 25 bin polis ve jandarmanın görev alacağını açıklayan Darmanin, bunun yanı sıra 10 bin civarında özel güvenlik görevlisi desteği de alınacağını belirtti.

Darmanin, ayrıca Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle tepki toplayan İsrail'in paralimpik delegasyonunun güvenliğinin "Olimpiyat Oyunları'nda olduğu gibi sağlanacağını" ve delegasyondan 27 sporcu, 2 hakem ve Komite Başkanının sürekli olarak korunacağını kaydetti.

Paralimpik Oyunların açılış töreni 28 Ağustos'ta, Olimpiyat Oyunları açılış töreninin sanat yönetmenliğini yapan Thomas Jolly'nin yönetiminde Concorde Meydanı'nda düzenlenecek.

Oyunlar, yeni hükümetin kurulmasının beklendiği Fransa'da siyaset arenasının hareketlendiği bir dönemde gerçekleşecek.

26 Temmuz-11 Ağustos'taki 2024 Paris Olimpiyatları'na, 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılmış, organizasyon boyunda 35 bin polis görev almıştı.