2024 Paris Paralimpik Oyunları İçin 25 Bin Polis Görev Alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2024 Paris Paralimpik Oyunları İçin 25 Bin Polis Görev Alacak

Fransa'nın ev sahipliğinde yapılacak olan 2024 Paris Paralimpik Oyunları için güvenlik önlemleri alınırken, yarışlar boyunca yaklaşık 25 bin polisin görev alacağı bildirildi. Ayrıca İsrail'in paralimpik delegasyonunun güvenliği de sağlanacak.

21.08.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın ev sahipliğinde 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde yapılacak 2024 Paris Paralimpik Oyunları için güvenlik önlemleri alınırken, yarışlar boyunca yaklaşık 25 bin polisin görev alacağı bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, başkent Paris'te düzenlenecek 2024 Paris Paralimpik Oyunları sırasında alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin basına değerlendirmede bulundu.

28 Ağustos'ta başlayıp 8 Eylül'e kadar sürecek olan Paris Paralimpik Oyunları'nda yaklaşık 25 bin polis ve jandarmanın görev alacağını açıklayan Darmanin, bunun yanı sıra 10 bin civarında özel güvenlik görevlisi desteği de alınacağını belirtti.

Darmanin, ayrıca Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle tepki toplayan İsrail'in paralimpik delegasyonunun güvenliğinin "Olimpiyat Oyunları'nda olduğu gibi sağlanacağını" ve delegasyondan 27 sporcu, 2 hakem ve Komite Başkanının sürekli olarak korunacağını kaydetti.

Paralimpik Oyunların açılış töreni 28 Ağustos'ta, Olimpiyat Oyunları açılış töreninin sanat yönetmenliğini yapan Thomas Jolly'nin yönetiminde Concorde Meydanı'nda düzenlenecek.

Oyunlar, yeni hükümetin kurulmasının beklendiği Fransa'da siyaset arenasının hareketlendiği bir dönemde gerçekleşecek.

26 Temmuz-11 Ağustos'taki 2024 Paris Olimpiyatları'na, 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılmış, organizasyon boyunda 35 bin polis görev almıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Fransa, Paris, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 Paris Paralimpik Oyunları İçin 25 Bin Polis Görev Alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadın boşandığı eşi tarafından sokak ortasında dövüldü Hamile kadın boşandığı eşi tarafından sokak ortasında dövüldü
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
10:12 Bakan Şimşek’in istifa iddialarına yalanlama Bakan Şimşek'in istifa iddialarına yalanlama
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:00 Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya’da yakalandı Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı
19:42 Eren Erdem, CHP’den istifa etti Eren Erdem, CHP'den istifa etti
19:31 Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
19:16 4 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe, yeni Arda’sını buldu 4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu
18:56 PSG’nin başı çok büyük dertte Kylian Mbappe ile davalık oldular PSG'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 13:18:18. #1.13#
SON DAKİKA: 2024 Paris Paralimpik Oyunları İçin 25 Bin Polis Görev Alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement