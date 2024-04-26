2024'te İstanbul'da Müzikseverlerle Buluşacak İsimler - Son Dakika
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2024'te İstanbul'da Müzikseverlerle Buluşacak İsimler

2024\'te İstanbul\'da Müzikseverlerle Buluşacak İsimler

Ünlü Fransız elektro ikilisi The Blaze, İngiliz elektronik müzik ikilisi I Monster ve İngiliz modern caz grubu Portico Quartet, 2024 sonuna kadar İstanbul'da konserler verecek. Ayrıca davulcu Dave Weckl ve bas gitarist Tom Kennedy'nin projesi de 22 Ekim'de Türk seyircilerle buluşacak.

26.04.2024 15:14
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Müzik dünyasında alanında başarılı isimler, 2024 sonuna kadar İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Ünlü Fransız elektro ikilisi The Blaze, 5 yıl aradan sonra canlı performansı ile 18 Mayıs'ta hayranlarıyla bir araya gelecek.

Sinema ve fotoğrafçılık dünyasından gelen Guillaume ve Jonathan Alric tarafından 2016 yılında kurulan The Blaze, bu yıl yayınladıkları ikinci albümleri "Jungle"ın turnesi kapsamında Epifoni organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

I Monster yarın Beşiktaş'ta

Plak yapımcıları Dean Honer ve Jarrod Gosling'den oluşan İngiliz elektronik müzik ikilisi I Monster da kariyerlerinin ilk İstanbul konseri için yarın Epifoni organizasyonuyla IF Performance Hall Beşiktaş'ta müzikseverlerle buluşacak.

Stüdyoda denemeler yapmak, yenilikler getirmek ve eğlenmek için bir araya gelen I Monster, sonuçların beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmasıyla başarılı bir kariyere sahip oldu.

İkili, 2001 tarihli "Daydream in Blue" parçalarının ilk 20'ye girmesinden sayısız film, dizi ve reklamda yer almasından yirmi yıl sonra "Who is She?" şarkılarıyla daha da tanınır hale geldi. Sadece Spotify'da 110 milyondan fazla dinlenen şarkı aracılığıyla grup bu yıl ayrıca Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ülkeleri turnesine çıkacak.

Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü Konserleri'nde Portico Quartet

İngiliz modern cazının en önemli isimlerinden Portico Quartet, Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü Konserleri kapsamında, 30 Nisan'da Asmalımescit'in yeni canlı müzik mekanı Blind'da sahne alacak.

Portico Quartet, Londra'da üniversitede tanışan grup elemanlarının ev arkadaşı olmalarıyla bir araya geldi. Grup, Duncan Bellamy (davul, hang drum), Milo Fitzpatrick (kontrabas ve elektro), Jack Wylie (tenor ve soprano saksafon) ve Nick Mulvey'den (keyboard, hang drum) oluşuyor.

İngiliz grup, konserde son albümleri "Monument"ten parçaların yanı sıra sevilen şarkılarını seslendirecek.

Dave Weckl & Tom Kennedy Project 22 Ekim'de İstanbul'da

Davulun fenomeni olarak bilinen Dave Weckl ile bas gitarist Tom Kennedy beraber çıktığı turne kapsamında, 22 Ekim'de Türk seyircisinin karşısına çıkıyor.

Dave Weckl & Tom Kennedy Project, saksafonda Eric Marienthal ve klavyede Stu Mindeman'ın eşlik etmesiyle müzikseverleri, Epifoni organizasyonuyla yüzde 100 Müzik katkılarıyla IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde ağırlayacak.???????

Kaynak: AA

Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024'te İstanbul'da Müzikseverlerle Buluşacak İsimler - Son Dakika

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