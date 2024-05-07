2024 Yılı Temsilci Genç Başvuru Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2024 Yılı Temsilci Genç Başvuru Sonuçları Açıklandı

2024 Yılı Temsilci Genç Başvuru Sonuçları Açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nda yer alacak gençleri belirlediği '2024 Yılı Temsilci Genç' başvuru sonuçlarını açıkladı. 166 genç, temsilci olarak seçildi. Temsilci gençler, milli mücadele ruhunu yerinde müşahede etmek için Samsun, Amasya ve Sivas'ı ziyaret edecek ve Ankara'daki kutlamalara katılacak.

07.05.2024 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığının, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nda (12-21 Mayıs) yer alacak gençleri belirlediği "2024 Yılı Temsilci Genç" başvuru sonuçları açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, " Türkiye'nin Gücü: Gençliği" sloganıyla kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı için Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce; 81 il ile KKTC ve Azerbaycan'dan bir erkek ve bir kadın olmak üzere toplam 166 genç, temsilci olarak seçildi.

Temsilci gençler, 18-25 yaş arası ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında okuyan, gençlik çalışmalarına aktif katılım sağlayan, gönüllülük faaliyetlerinde bulunmuş, sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerde aktif rol alabilecek kişiler arasından seçildi.

12-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek program kapsamında gençler, milli mücadele tarihinde çok önemli bir yere sahip Samsun, Amasya ve Sivas'ı ziyaret ederek milli mücadele ruhunu yerinde müşahede etme fırsatı bulacak.

Ankara'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılacak gençler, devlet büyüklerince de kabul edilecek.

Başvuru sonuçları ghgm.gsb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

Bakan Bak: "Binlercesi arasından 166 temsilci genç seçtik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs'ın ülkemizin 81 ilinde coşkuyla kutlanması amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Kutlama programlarımızda temsilci gençlerin belirlenmesine özel önem verdik. 2024 yılında kendi illerini ve ülkelerini temsil etmek üzere başvurularını yapan binlercesi arasından 166 temsilci genç seçtik. Temsilci gençlerimiz, başvuru kriterlerine uygunluk esasıyla yetkinlik, beceri ve aktif katılım deneyimleri göz önüne alınarak, liyakate uygun ve hassas bir değerlendirmeyle belirlendi."

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik Haftası, Gençlik, Ankara, Samsun, Amasya, Sivas, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 Yılı Temsilci Genç Başvuru Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
09:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok
09:34 Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak
09:29 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
11:15 Konu: ByLock Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi’yi yine aynı yerden vurdu Konu: ByLock! Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu
10:56 Promter’ı bozulan Bahçeli’nin zor anları Öylece kalakaldı Promter'ı bozulan Bahçeli'nin zor anları! Öylece kalakaldı
10:32 Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
10:23 Jorge Jesus, Al-Hilal’in galibiyet golünü atan Malcom’u sırtında taşıdı Jorge Jesus, Al-Hilal'in galibiyet golünü atan Malcom'u sırtında taşıdı
10:20 Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence Kalçasına jiletle küfür yazmış Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence! Kalçasına jiletle küfür yazmış
10:14 Altın fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı İşte piyasalardaki son durum Altın fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı! İşte piyasalardaki son durum
10:11 Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 11:26:24. #1.11#
SON DAKİKA: 2024 Yılı Temsilci Genç Başvuru Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement