2024 YR4 Asteroidi Dünya'ya Yaklaşırken - Son Dakika
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2024 YR4 Asteroidi Dünya'ya Yaklaşırken

NASA, 2024 YR4 asteroidi için çarpma ihtimalini %1.33 olarak belirledi. İzlemeye devam edilecek.

02.02.2025 03:16
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), yeni tespit edilen ve 2024 YR4 adı verilen bir asteroidin sekiz yıl içinde Dünya'ya çarpma ihtimalinin yüzde 1.33 olduğunu bildirdi.

ABC News'un haberine göre, NASA'nın Dünya'ya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi, yaptığı analizlerde, geçen yıl tespit edilen söz konusu gök cisminin 22 Aralık 2032'de Dünya'ya çarpma olasılığını inceledi.

2024 YR4'nin 8 yıl içinde Dünya'ya çarpma ihtimalinin yüzde 1.33 olduğu sonucuna ulaşılırken bu oran düşük bir olasılık gibi görünse de şimdiye kadarki en yüksek çarpma olasılıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu gök cismi 2024 YR4 ilk olarak 27 Aralık 2024'te Şili'deki Río Hurtado teleskobu tarafından tespit edilirken boyutlarının ise 40 ila 100 metre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan, gök bilimciler, 2024 YR4'ün büyük ölçekte yıkıma yol açmayacağı ancak çarpması halinde yalnızca 50 kilometrelik bir alanda hasar bırakabileceğini ön görüyor.

Gök cisminin çarpabileceği yerler arasında ise doğu Pasifik, kuzey Güney Amerika, Afrika ve Güney Asya gösteriliyor.

Uluslararası uzay ajansları, 2024 YR4'ün izlenilmeye devam edileceği ve çarpma ihtimaline karşı ise asteroidin yönünün değiştirilmeye çalışılacağı kaydediliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Çevre, Dünya, Uzay, NASA, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 YR4 Asteroidi Dünya'ya Yaklaşırken - Son Dakika

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