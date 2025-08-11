CHENGDU, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de düzenlenen 2025 Dünya Oyunları Su Kayağı ve Wakeboard müsabakası erkekler kategorisi wakeboard serbest stil finalinde sporcular kıyasıya mücadele etti.
Final müsabakası sonunda altın madalyayı Avustralya'dan Noah Bollard, gümüş madalyayı Japonya'dan Tezuka Shota ve bronz madalyayı ise Güney Kore'den Kin Yunseo kazandı.
Son Dakika › Güncel › 2025 Dünya Oyunları'nda Wakeboard Finali - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?