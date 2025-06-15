2025 FCI Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Şampiyonası Çekmeköy\'de Gerçekleşti

(İSTANBUL) - Çekmeköy Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen 2025 FCI Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Ekip Şampiyonasının kazananları düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını aldı. "İz Takibi" ve "Doğa Arama" branşlarında dünya şampiyonu Romanya, "Enkaz Arama Dünya Şampiyonu" ise Japonya'dan yarışmacılar oldu. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Afetlerin yıktığı her enkazda, hayatla ölüm arasında bir çizgi vardır. O çizgiyi aşmak bazen bir köpeğin duyarlılığına, sadakatine ve eğitimine bağlıdır" dedi.

Uluslararası Kinoloji Federasyonu (FCI), Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF), Köpek Eğitmenleri Derneği (KÖPED), K9 Güvenlik, Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT) ve TİM Arama Kurtarma Derneği işbirliğinde düzenlenen Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Ekip Şampiyonası Çekmeköy Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Türkiye, Romanya, Japonya, İtalya, Slovenya, Özbekistan, Finlandiya, Çekya ve Estonya'dan toplam 27 özel eğitimli arama kurtarma köpeğinin katıldığı şampiyona kapsamında 11-15 Haziran arasında Çekmeköy'de oluşturulan özel alanlarda uluslararası arama kurtarma uygunluk ve yeterlilik belgesi kazanmak için çeşitli kategorilerde yarışlar gerçekleşti. 5 bin metrekare enkaz arama alanı, 60 bin metrekare doğa/orman arama alanı ve itaat çeviklik parkurlarında yarışan köpekler ve eğitmenler, afet anlarında yaşanılan hassas süreçlerle ilgili parkurları başarıyla geçti.

"İz Takibi" ve "Doğa Arama" branşlarında dünya şampiyonu Romanya, "Enkaz Arama Dünya Şampiyonu" ise Japonya'dan yarışmacılar oldu.

Katılımcılara ve başarı elde eden ekiplere kupa ve madalyaları Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in katılımıyla bugün takdim edildi.

Çerkez törende yaptığı konuşmada, afet öncesi hazırlıkların ve afetlerde arama kurtarma köpeklerinin önemine dikkati çekti.

Çekmeköy'de uluslararası önemi büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Çerkez, şöyle konuştu:

"2025 Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir vicdan meselesiydi. Afetlerin yıktığı her enkazda, hayatla ölüm arasında bir çizgi vardır. O çizgiyi aşmak bazen bir köpeğin duyarlılığına, sadakatine ve eğitimine bağlıdır. 6 Şubat depremlerinde bunu hep birlikte yaşadık, gördük. İşte bu nedenle bugün burada, 9 farklı ülkeden gelen ekiplerle birlikte 27 özel eğitimli arama kurtarma köpeği, Çekmeköy'de bir umut yarışına çıktı. Türkiye başta olmak üzere Romanya, Japonya, İtalya, Slovenya, Özbekistan, Finlandiya, Çekya ve Estonya'dan gelen takımlar, ilçemizde oluşturduğumuz 5 bin metrekarelik enkaz alanı, 60 bin metrekarelik orman ve doğal arama parkurlarıyla, hem yarıştı hem de hayat kurtarma hazırlığını güçlendirdiler. Bu organizasyon, Çekmeköy'ü yalnızca İstanbul'un değil, Türkiye'nin ve hatta dünyanın arama kurtarma köpekleri konusunda merkezi haline getirme yolunda attığımız ilk adım. Çekmeköy Belediyesi olarak, afete hazırlığın bir masa başı planlaması değil; eğitimin, ekip ruhunun ve uluslararası işbirliğinin ürünü olduğuna inanıyoruz. Bu büyük buluşmanın ilçemizde gerçekleşmesine katkı sunan tüm kurum ve gönüllülere ve özellikle 27 can dostumuza ve eğitmenlerine sonsuz teşekkür ediyorum. Güvenli bir yarın, hazırlıklı bir bugünden geçer. ve biz, bu yolculukta öncü olmaktan çok mutluyuz."

"Afetlerin ve kayıpların sık yaşandığı ülkemizde arama kurtarma köpeklerine çok ihtiyaç var"

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Göktan Eker ise 6 Şubat depremlerinin Türkiye'nin arama kurtarma köpeği ihtiyacını ortaya koyduğunu ifade etti. Federasyon olarak bu konuda ülkenin yeterliliğini artırmaya çalıştıklarını belirten Eker, Çekmeköy Belediyesinin organizasyon kapsamında hazırladığı 5 bin metrekare enkaz arama alanı, 60 bin metrekare doğa/orman arama alanı ve itaat çeviklik parkurlarının çalışmalara büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Eker şöyle konuştu:

"Daha fazla çalışmamız gerektiğinin acı tecrübesini ne yazık ki 6 Şubat depremlerinde yaşadık. Yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerinin köpekleri çok fazla etkili olamadılar, çünkü farklı bir coğrafya, farklı bir iklim, farklı bir kültür. Biz bu konuda ülkemizin yeterliliğin arttırmak için kendimize bir görev üstlendik. Afetlerin ve kayıpların sık sık yaşandığı ülkemizde arama kurtarma köpeklerine çok ihtiyacımız var. Bu anlamda Çekmeköy Belediyesinin büyük desteği bu denli uluslararası bir organizasyonu yapmamızda etken oldu. Organizasyon kapsamında parkurlar belediyemiz tarafından hazırlandı. Çekmeköy ilçemiz arama kurtarma köpekleri konusunda önce ilimizin, sonra ülkemizin, daha sonra da dünyanın merkezi haline gelecek."