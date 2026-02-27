2025'te Türkiye'de 3.422 Silahlı Şiddet Olayı

(ANKARA) - Umut Vakfı tarafından hazırlanan silahlı şiddet raporuna göre, 2025 yılında Türkiye genelinde 3 bin 422 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Bu olaylarda 2 bin 225 kişi yaşamını yitirirken, bir kısmı ağır olmak üzere 3 bin 167 kişi yaralandı.

Umut Vakfı'nın "Türkiye Silahlı Şiddet Haritası 2025" raporu açıklandı. Buna göre, 2025 yılında yaşanan 3 bin 422 silahlı şiddet olayının 638'inde kesici ve delici aletler, 2 bin 784'ünde ise tabanca ve tüfek gibi ateşli silahlar kullanıldı.

Son 12 yılda 41 bin 420 silahlı şiddet olayı

Umut Vakfı'nın 2014 yılından bu yana basına yansıyan silahlı şiddet olaylarını günü gününe izleyerek hazırladığı raporlara göre, 2014–2026 yılları arasında toplam 41 bin 420 silahlı şiddet olayı medyaya yansıdı. Bu olaylarda 26 bin 29 kişi hayatını kaybetti, 38 bin 203 kişi ise yaralandı. Yaralıların ne kadarının daha sonra yaşamını yitirdiğine dair net bilgi bulunmadığı belirtildi.

Şiddetin en yoğun olduğu bölge Marmara

Bölgelere göre dağılıma bakıldığında, Marmara Bölgesi 2025 yılında da silahlı şiddetin en yoğun yaşandığı bölge oldu. Marmara'dan 562 ölümlü, 757 yaralanmalı olmak üzere toplam 916 silahlı şiddet olayı basında yer aldı.

Marmara Bölgesi'ni 582 olayla Güneydoğu Anadolu, 502 olayla İç Anadolu, 437 olayla Karadeniz, 393'er olayla Akdeniz ve Ege, 199 olayla Doğu Anadolu izledi.

Marmara Bölgesi'nde 2025 yılında İstanbul'da 274 ölümlü, 321 yaralanmalı olmak üzere 393 olay basına yansıdı.

Bursa'da 42 ölümlü, 134 yaralanmalı 122 olay; Kocaeli'de 66 ölümlü, 89 yaralanmalı 110 olay; Sakarya'da 60 ölümlü, 87 yaralanmalı 108 olay; Tekirdağ'da 37 ölümlü, 43 yaralanmalı 63 olay; Edirne'de 16 ölümlü, 33 yaralanmalı 39 olay; Balıkesir'de 26 ölümlü, 24 yaralanmalı 31 olay; Çanakkale'de 18 ölümlü, 9 yaralanmalı 21 olay; Bilecik'te 10 ölümlü, 8 yaralanmalı 13 olay; Kırklareli'nde 7 ölümlü, 7 yaralanmalı 9 olay; Yalova'da ise 6 ölümlü, 2 yaralanmalı 7 olay basında yer aldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2025 yılında en çok olay Şanlıurfa'da görüldü

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2025 yılında 389 ölümlü, 742 yaralanmalı olmak üzere toplam 582 silahlı şiddet olayı yaşandı. Bölgede en çok olay Şanlıurfa'da görüldü. Şanlıurfa'da 150 olayda 96 kişi öldü, 200 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 101 olayda 86 kişi hayatını kaybetti, 122 kişi yaralandı. Gaziantep'te 97 olayda 65 ölüm, 89 yaralanma; Mardin'de 85 olayda 58 ölüm, 153 yaralanma; Batman'da 59 olayda 34 ölüm, 74 yaralanma; Adıyaman'da 47 olayda 18 ölüm, 62 yaralanma; Siirt'te 22 olayda 13 ölüm, 28 yaralanma; Şırnak'ta 16 olayda 16 ölüm, 11 yaralanma; Kilis'te ise 5 olayda 3 ölüm, 3 yaralanma kaydedildi.

İç Anadolu'da 502 silahlı şiddet olayı basına yansıdı

İç Anadolu Bölgesi'nde 305 ölümlü, 435 yaralanmalı olmak üzere toplam 502 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Konya'da 115 olayda 79 ölüm, 111 yaralanma yaşandı. Ankara'da 87 olayda 60 ölüm, 64 yaralanma; Kayseri'de 72 olayda 50 ölüm, 43 yaralanma; Aksaray'da 66 olayda 21 ölüm, 69 yaralanma kaydedildi.

Eskişehir'de 39 olayda 9 ölüm, 44 yaralanma; Karaman'da 27 olayda 18 ölüm, 15 yaralanma; Niğde'de 27 olayda 14 ölüm, 20 yaralanma; Kırıkkale'de 19 olayda 8 ölüm, 26 yaralanma; Sivas'ta 17 olayda 16 ölüm, 27 yaralanma; Nevşehir'de 16 olayda 12 ölüm, 7 yaralanma; Kırşehir'de 6 olayda 8 ölüm, 2 yaralanma; Çankırı'da 6 olayda 4 ölüm, 5 yaralanma; Yozgat'ta 5 olayda 6 ölüm, 2 yaralanma yaşandı.

Karadeniz Bölgesi'nde ise 2025 yılında 235 ölümlü, 377 yaralanmalı silahlı şiddet olayı..

Karadeniz Bölgesi'nde 2025 yılında 235 ölümlü, 377 yaralanmalı toplam 437 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Samsun'da 133 olayda 37 ölüm, 123 yaralanma yaşandı. Çorum'da 67 olayda 30 ölüm, 64 yaralanma kaydedildi.

Zonguldak'ta 35 olayda 27 ölüm, 20 yaralanma; Trabzon'da 32 olayda 16 ölüm, 41 yaralanma; Kastamonu'da 31 olayda 19 ölüm, 15 yaralanma; Ordu'da 26 olayda 21 ölüm, 19 yaralanma; Giresun'da 25 olayda 17 ölüm, 21 yaralanma yaşandı.

Düzce'de 23 olayda 13 ölüm, 14 yaralanma; Tokat'ta 22 olayda 16 ölüm, 16 yaralanma; Bolu'da 16 olayda 8 ölüm, 10 yaralanma; Sinop'ta 11 olayda 6 ölüm, 5 yaralanma; Rize'de 11 olayda 5 ölüm, 11 yaralanma; Bartın'da 11 olayda 10 ölüm, 9 yaralanma; Gümüşhane'de 5 olayda 3 ölüm, 5 yaralanma; Karabük'te 4 olayda 3 ölüm, 2 yaralanma; Amasya'da 2 olayda 3 ölüm; Bayburt'ta 2 olayda 1 ölüm, 1 yaralanma; Artvin'de ise 1 olayda 1 yaralanma yaşandı.

Akdeniz Bölgesi'nde 2025 yılında toplam 393 silahlı şiddet olayı yaşandı

Akdeniz Bölgesi'nde 2025 yılında 319 ölüm, 295 yaralanmanın yaşandığı toplam 393 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Adana'da 142 olayda 138 ölüm, 101 yaralanma kaydedildi. Antalya'da 92 olayda 66 ölüm, 72 yaralanma; Mersin'de 51 olayda 39 ölüm, 40 yaralanma; Kahramanmaraş'ta 42 olayda 28 ölüm, 36 yaralanma; Hatay'da 38 olayda 26 ölüm, 28 yaralanma yaşandı. Isparta ve Osmaniye'de 10'ar olay, Burdur'da ise 8 olay basına yansıdı.

Ege Bölgesi'nde 2025 yılında toplam 393 silahlı şiddet olayı medyaya yansıdı. İzmir'de 117 olayda 99 ölüm, 105 yaralanma yaşandı. Aydın'da 72 olayda 43 ölüm, 40 yaralanma; Muğla'da 63 olayda 47 ölüm, 29 yaralanma kaydedildi.

Afyonkarahisar'da 42 olayda 34 ölüm, 45 yaralanma; Manisa'da 39 olayda 27 ölüm, 27 yaralanma; Denizli'de 33 olayda 34 ölüm, 15 yaralanma; Kütahya'da 9 olayda 8 ölüm, 17 yaralanma; Uşak'ta 8 olayda 6 ölüm, 9 yaralanma yaşandı.

Şiddet olaylarında Doğu Anadolu yedinci sırada yer aldı

Doğu Anadolu Bölgesi, 199 silahlı şiddet olayıyla yedinci sırada yer aldı. Malatya'da 67 olayda 22 ölüm, 81 yaralanma; Elazığ'da 36 olayda 11 ölüm, 57 yaralanma; Van'da 26 olayda 30 ölüm, 49 yaralanma basına yansıdı.