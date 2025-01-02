2025'te Türkiye'de Ünlü Müzisyenler Konser Verecek - Son Dakika
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2025'te Türkiye'de Ünlü Müzisyenler Konser Verecek

Dünya çapında birçok ünlü müzisyen 2025'te Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde konser verecek.

02.01.2025 13:51
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Dünya çapında tanınan ünlü müzisyenler, 2025'te başta İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin birçok şehrinde müzikseverlerle buluşacak.

ABD'li rock müzik grubu Guns N' Roses, 2025 Avrupa turnesi kapsamında, 32 yıl sonra Türkiye'de konser verecek. Grup, 2 Haziran'da İstanbul BJK Tüpraş Stadyumu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Progresif metal grubu Persefone, 25 Ocak'ta İstanbul'da sahne alacak.

Norveçli sinematik folk ve pop grubu Kalandra, 7 Şubat'ta İstanbul'da performans sergileyecek.

İtalyan tenor Alessandro Safina, 12 Ocak'ta İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Keanu Reeves'in başrolünde olduğu aksiyon filmi John Wick'te yer alan "Think" adlı şarkısıyla tanınan Kaleida, 11 Şubat'ta İstanbul'da hayranlarıyla bir arada olacak.

Buika ile Kibariye aynı sahneyi paylaşacak

ABD'li pop rock grubu OneRepublic, yeni albümleri "Artificial Paradise" turnesi kapsamında İstanbul'da 18 Şubat'ta Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak.

İspanyol müziğinin Grammy ödüllü sesi Buika, Roman asıllı Türk müzisyen Kibariye ile 19 Şubat'ta Volkswagen Arena'da dinleyici karşısına çıkacak.

"La Paloma Adieu", "Mon Credo" ve "Une Histoire d'Amour" parçalarına imza atan Fransız sanatçı Mireille Mathieu, 20 Şubat'ta İstanbul'da, 22 Şubat'ta Ankara'da konser verecek.

2025'te "rock" rüzgarı

İngiliz rock grubu Wishbone Ash, 25 Şubat'ta Ankara'da, 27 Şubat'ta ise İstanbul'da dinleyiciyle buluşacak.

Alman heavy metal gitaristi Axel Rudi Pell, kariyerinin ilk konseri için, 22 Mart'ta İstanbul JJ Arena'da sahnede olacak.

Rock müziğin ünlü sopranolarından Tarja Turunen, Nightwhish grubunda birlikte çalıştığı solist ve bas gitarist Marko Hietala ile 10 Nisan'da JJ Arena'da dinleyici karşısında olacak.

Accept'in eski solisti Udo Dirkschneider, solo grubu UDO ile 11 Nisan'da sevilen parçalarını seslendirecek.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden sanatçılar Küçükçiflikpark'ta konser verecek

Belçikalı grup Hooverphonic, 12 Nisan'da İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde, 13 Nisan'da Ankara Jolly Joker'de, 14 Nisan'da ise İzmir Hangout PSM'de sahne alacak.

Baby Lasagna adıyla tanınan Hırvat şarkıcı Marko Purisic, "Meow Back Tour" turnesi kapsamında 24 Nisan'da İstanbul'da konser verecek.

Norveçli indie folk-pop ikilisi Kings of Convenience, 28 Mayıs'ta, Avustralyalı Glass Beams grubu 29 Mayıs'ta, İrlandalı post-punk grubu Fontaines D.C 29 Haziran'da hayranlarıyla buluşacak.

Tarzlarını "hunnu rock" olarak tanımlayan Moğol folk metal grubu The HU 16 Temmuz'da, Grammy ödüllü progresif metal grubu Dream Theater ise 27 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak.

Alman müzik grubu Rammstein'ın solisti Till Lindemann ise 6 Aralık'ta İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sahne alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2025'te Türkiye'de Ünlü Müzisyenler Konser Verecek - Son Dakika

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