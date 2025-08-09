2025 Temmuz Sıcaklık Rekoru: 26,9 Derece - Son Dakika
2025 Temmuz Sıcaklık Rekoru: 26,9 Derece

2025 Temmuz Sıcaklık Rekoru: 26,9 Derece
09.08.2025 11:39
2025 yılı Temmuz ayı, son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak 26,9 derece kaydedildi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık analizi raporuna göre 2025 yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 1,9 derece artışla 26,9 derece olarak ölçüldü. 2025 Temmuz'u, son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Temmuz 2025 Sıcaklık Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 1991-2020 normalleri temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25 dereceyken, 2025 Temmuz ayında 1,9 derecelik artışla 26,9 dereceye yükseldi. Son 55 yılın en sıcak temmuz ayı değeri olarak kayıtlara geçti.

REKOR DEĞERLER ÖLÇÜLDÜ

Türkiye'de iklim değerlendirilmesinde kullanılan 220 istasyondan 66'sında temmuz ayında rekor sıcaklık değerleri ölçüldü. Sıcaklık rekorlarının kaydedildiği ilk 10 istasyon arasında ilk sırada Cizre yer aldı. Ortalama temmuz sıcaklığı 49,1 derece olan ilçede bu yıl bu değer 49,4 dereceye yükseldi. Cizre'den sonra sırasıyla sıcaklık rekorları kırılan istasyonlar şöyle:

Ceylanpınar'da önceki yılların temmuz ayı maksimum sıcaklık rekoru 48,2 dereceyken; bu yılın temmuz rekoru 49,0 derece oldu. Birecik'te 47,2 derece olan sıcaklık rekoru 48,1 derece; Tokat'ta 45 derece olan sıcaklık rekoru 47,2 derece; Akçakale'de 46,7 derece olan sıcaklık rekoru 47 derece; Viranşehir'de 46,7 derece olan sıcaklık rekoru 47 derece; Adıyaman'da 45,3 derece olan sıcaklık rekoru 46,3 derece; Kahta'da 44,5 derece olan sıcaklık rekoru 46 derece; Boyabat'ta 45,4 derece olan sıcaklık rekoru 45,8 derece; Kahramanmaraş'ta ise 45,2 derece olan sıcaklık rekoru bu yılın temmuz ayında 45,8 derece olarak kayıtlara geçti.

25 Temmuz'da da Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50,5 derece sıcaklıkla, 'tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekoru' kırılmıştı.

Kaynak: DHA

