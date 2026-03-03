2025 Türkiye Sineması Ödülleri Adayları Açıklandı

Sinema Yazarları Derneğinin (SİYAD) bu yıl 58. kez düzenlediği Türkiye Sineması Ödülleri'nin adayları belli oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gürcan Keltek'in yönettiği "Yeni Şafak Solarken" 11 adaylık aldı. Emine Yıldırım'ın "Gündüz Apollon Gece Athena" filmi 10, Pelin Esmer'in "O da Bir Şey mi" ile Türker Süer'in "Gecenin Kıyısı" filmleri ise 9'ar adaylık elde etti.

Vuslat Saraçoğlu'nun "Bildiğin Gibi Değil" filmi 5, Özcan Alper'in "Erken Kış" filmi ise 4 dalda aday gösterildi.

2025 yılında sinemalarda gösterilen uzun metrajlı yerli filmlerin 11 ayrı kategoride aday olduğu yarışmada, aday filmler dernek üyelerinin oylarıyla belirlendi.

Derneğin ilgili kurumları tarafından belirlenen kısa, belgesel ve fantastik film kategorilerinin adayları da açıklandı.

Dijital platformlarda yayınlanan yapımlardan 5'i aday oldu

SİYAD üyeleri 2025 yılında ilk gösterimi dijital platformlarda gerçekleştirilen yerli filmler arasından da beş aday belirledi.

Adaylar bir kez daha SİYAD üyelerinin oylarına sunulacak ve her kategoride yılın en iyileri belirlenecek. Ödüller, 24 Mart'ta İstanbul Modern'de düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

"En İyi Film" kategorisinde "Bildiğin Gibi Değil", "Gecenin Kıyısı", "Gündüz Apollon Gece Athena", "O da Bir Şey mi" ve "Yeni Şafak Solarken", "En İyi Senaryo" dalında "Ölü Mevsim", "O da Bir Şey mi", "Bildiğin Gibi Değil", "Gecenin Kıyısı" ve "Gündüz Apollon Gece Athena" filmleri yarışacak."

"En İyi Yönetmen" kategorisinde Özcan Alper, Pelin Esmer, Gürcan Keltek, Türker Süer ve Emine Yıldırım, "En İyi Kadın Oyuncu Performansı" dalında Ezgi Çelik, Funda Eryiğit, Merve Asya Özgür, Leyla Tanlar ve Hazal Türesan, "En İyi Erkek Oyuncu Performansı" dalında Berk Hakman, Serdar Orçin, Ahmet Rıfat Şungar ve Cem Yiğit Üzümoğlu aday isimler arasında yer alıyor."

Ödüllere ilişkin detaylı bilgiye "siyad.net" internet adresinden ulaşılabiliyor.