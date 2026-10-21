2026 Beijing Çin Uluslararası Sanat Fuarı, kültürel miras temasıyla Beijing\'de açıldı

2026 Beijing Çin Uluslararası Sanat Fuarı, kültürel miras temasıyla Beijing'de açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Beijing Çin Uluslararası Sanat Fuarı, "Kültürel Mirasla Yaşama Renk Katmak" temasıyla salı günü Çin'in başkenti Beijing'de başladı. Fuarın açılışı, kültürel miras vurgusuyla başkent Beijing'de gerçekleştirildi.
BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- 2026 Beijing Çin Uluslararası Sanat Fuarı, "Kültürel Mirasla Yaşama Renk Katmak" temasıyla salı günü Çin'in başkenti Beijing'de başladı.
Kaynak: Xinhua
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