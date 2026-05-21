2026 Çay Sezonu Açıldı

DOĞU Karadeniz'de 2026 yılı yaş çay sezonunun açılması ile üreticiler, hasat için çay bahçelerine girdi. Bölgede son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle mayıs sürgününde 10-12 günlük gecikme yaşanırken, üreticilerin akülü motorlarla yaptığı çay hasadı dronla görüntülendi.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaklaşık 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından gerçekleştirilen yaş çay üretiminde, ÇAYKUR 2026 yılı birinci sürgün yaş çay alım kampanyasını açtığını duyurdu. Kampanyanın açılması ile Karadenizli üreticiler, sabahın erken saatlerinde çay bahçelerine girdi. Son günlerde soğuk havanın etkili olduğu bölgede birinci sürgün gecikirken, geçmiş yıllarda makasla yapılan hasadın yerini son dönemde yaygınlaşan akülü çay toplama motorları aldı. Üreticilerin yamaç arazilerdeki hasat mesaisi, dronla havadan görüntülendi.

BAŞKAN ARSLAN: ÇAY GEÇ GELDİ AMA İYİ BİR REKOLTE YAŞAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Soğuk havanın sürgünü geciktirdiğini ancak rekolteden umutlu olduklarını dile getiren Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, "Havaların soğuk gittiği aşikar; çayda 10-12 günlük bir gecikme var ve yavaştan bir hasat başladı. Soğuk havaları geçtiğimiz yıllarda da yaşadık. Çok şükür bu yıl çay filiz vermeden soğuk hava etkili oldu. Geçen yıl soğuklardan kaynaklı don ve yanma yaşanmış, rekoltede yüzde 10-12 gibi bir düşüş olmuştu. Bu yılsa çay arazilerinde aşırı bir yanma gözlemlemiyoruz. Ufak tefek yanmalar olabilir ancak 19 Mayıs, Karadeniz Bölgesi'nin yaza giriş kapısı gibidir. İnşallah çayımız biraz geç geldi ama bu yıl iyi bir rekolte yaşayacağımızı düşünüyorum" dedi.

ÇAYI MOTORLA TOPLUYOR

Hasada akülü motorla başlayan üretici Hatice Kurt, "Çay sezonu bugün itibarıyla başladı ve ilk sürgün 20-25 gün kadar sürecek. Çayımızı rahat bir şekilde satmak istiyoruz, kontenjan uygulanırsa biraz sıkıntı oluyor. Çayı motorla topluyorum; onunla hasat daha kolay ve rahat geçiyor" dedi.

'HERKES KENİ ÇAYINI TOPLASIN'

Genç üreticilerden Ceyhun Can Kurt ise çay tarımının karlı bir iş olduğuna dikkat çekerek, "Hava çok güzel olduğu için bahçeye girip, çayımızı topladık ve özel sektöre sattık. Herkes kendi çayını toplasın. Ben çay toplamayı seviyorum, bu işte çok para var" diye konuştu.

'RİZE'NİN EN BÜYÜK GELİR KAYNAĞI'

Hasadın gecikmesine değinen üretici Ümmühan Kanbur, "Çay soğuktan dolayı olgunlaşamadı ve biraz geç kaldı. Biz dün başladık, bugün de kampanya açıldı, mutluyuz. Çay, Rize'nin en büyük gelir kaynağı. 30-35 gün boyunca tarladayız" dedi. Erol Yılmaz da "Kampanya açıldı, biz de hasada başladık. Havalar soğuk gittiği için mayıs çayı biraz zayıf ve geç kaldı" diye konuştu.