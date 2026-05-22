2026'da İstihdam Verileri: Sanayi Azalırken İnşaat ve Hizmetler Artıyor

22.05.2026 10:28
TÜİK verilerine göre, 2026'nın ilk çeyreğinde sanayi istihdamı azaldı, inşaat ve ticaret-hizmet arttı.

TÜİK, Ocak- Mart 2026 İşgücü Girdi Endekslerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 3,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı.

ÇALIŞAN SAAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 1,7 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,7 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,1, inşaat sektöründe yüzde 4,8 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 37 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 34,7, inşaat sektöründe yüzde 33,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 39,0 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 0,2 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 0,3 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,0, inşaat sektöründe yüzde 4,8 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 10,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 11,1, inşaat sektöründe yüzde 6,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,4 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 43,0, inşaat sektöründe yüzde 42,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 40,3 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 39,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 42,0, inşaat sektöründe yüzde 40,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 37,8 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 51,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 48,2, inşaat sektöründe yüzde 51,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 53,6 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 12,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 13,9, inşaat sektöründe yüzde 13,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,3 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 13,3, inşaat sektöründe yüzde 12,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,5 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 19,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 19,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 16,8, inşaat sektöründe yüzde 20,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 20,9 arttı.

Kaynak: ANKA

