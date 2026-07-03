2026 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı Beijing'de Başladı - Son Dakika
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2026 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı Beijing'de Başladı

2026 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı Beijing\'de Başladı
03.07.2026 16:45
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Çin'in başkenti Beijing'de, uluslararası katılımla dijital ekonomi konferansı düzenleniyor.

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- 2026 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı, yurtiçi ve yurtdışından şirket yöneticileri, iş konseyi temsilcileri ve akademisyenlerin yanı sıra Kazakistan, Kolombiya ve Çad'dan bakan düzeyinde yetkililerin katılımıyla Çin'in başkenti Beijing'de başladı.

Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde pazar gününe kadar sürecek olan konferans ayrıca, yapay zeka, dijital yetenek geliştirme ve endüstriyel dijitalleşme konularına odaklanan özel oturumlar ile Dijital Ekonomi Endüstrisi Fuarına da ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı Beijing'de Başladı - Son Dakika

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