2026 LGS Heyecanı Başladı - Son Dakika
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2026 LGS Heyecanı Başladı

13.06.2026 12:07
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Öğrenciler, 2026 LGS için sabah erken saatlerde sınav merkezlerine akın etti. Veliler endişeli bekleyişte.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav için öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler son hazırlıklarını yaparken, çocuklarını sınava uğurlayan heyecanlı aileler, sınav süresince okul önlerinde bekledi.

Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da binlerce öğrenci, sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Kimlik ve giriş belgeleri kontrol edilen öğrenciler okul bahçelerine alındı. Sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte okul girişlerinde yoğunluk oluştu. Görevliler tarafından yapılan kontrollerin ardından öğrenciler sınav salonlarına yönlendirilirken, veliler çocuklarını okul kapısına kadar uğurladı. Öğrencilerin sınıflara alınmasının ardından okul çevresinde de sessiz ve heyecanlı bir bekleyiş başladı. Velilerden bazıları okul önlerinde dua ederken, bazıları ise çocuklarının başarılı olması temennisinde bulundu.

Öğrenciler ilk oturumda sözel alandaki soruları yanıtlarken, ikinci oturumda ise sayısal alandaki sorular için ter dökecek.

'ONLARIN HEPSİ BU ÜLKENİN UMUDU'

Rabia Eren, "Kardeşimi yolladım ben. O da çok heyecanlı, bütün öğrenciler gibi. Hepsine başarılar diliyorum. Gerçekten onlar için hangisi en doğruysa, en hayırlısıysa o olsun, tek dileğim bu. Çok stres yapmadı kardeşim rahat bu konuda. Hepsine başarılar diliyorum. Gerçekten onların hakkında hayırlısı olsun. Onlar istediği yerlere ulaşsınlar, kardeşim de dahil, hepsine başarılar diliyorum" dedi.

Mustafa Özovalı, "Biz onlardan daha çok heyecanlıyız. Dileğimiz hepsinin Allah hakkında hayırlısını versin. İnşallah hayırlı olur onlar için. Allah muvaffak eylesin. Hepsi bizim evlatlarımız. Onların hepsi bu milletin, bu ülkenin umudu. İçlerinden mutlaka cumhurbaşkanları, valiler, başkomiserler çıkacak. Allah hepsinin hakkında hayırlısını nasip eylesin inşallah. Oğlum, önce dershane sürecinden geçti. Ondan sonra dershanenin akabinde kendi kendine tekrarlar yaptı. Bu şekilde hazırlandı. İçeridekilerin hepsi bizim evlatlarımız. O onun, bu bunun demek mümkün değil. Hepsi bizim evlatlarımız. Allah hepsinin hakkında hayırlısını nasip eylesin" diye konuştu.

'HEYECAN İÇİNDEYDİK'

Özdeş Pündük, "Sabah saat yedi buçukta kalktık. Heyecan içindeydik. Kızımız da öyle. Biz de kendisine heyecanlanma, sınavda iyi olacaksın diyerek temenni verdik. O da sevindi. Otobüsle gelince de biraz daha heyecan oldu. Heyecanını yatıştırmamız için aramızda şakalar yaptık. O şakaları da yaptığımızda heyecanı da gitti. Çoluğumuz çocuğumuzun iyi yerlere gelmesini Allah nasip kısmet etsin. Vatanımıza milletimize de hayırlı çocuklar olmasını cemi cümlemde Allah'ımdan niyaz ediyorum. Bütün çocuklar için" ifadelerini kullandı.

Kızlarını sınava uğurladıktan sonra okul önünde bekleyen Celile ve Seydi Dayı çifti, "Biz de heyecanlıyız kızım gibi. Bekliyoruz inşallah iyi sonuç alırız. Bayağı hazırlandı kendisi ama inşallah iyi geçer" dedi.

Kaynak: DHA

Eğitim, Güncel, Yaşam, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026 LGS Heyecanı Başladı - Son Dakika

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