İzmir\'de 21 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 21 yıl 4 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.E.C., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün aranan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; 'resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme', 4 farklı dosyadan 'açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık', 2 farklı dosyadan 'kilitlenmek suretiyle hırsızlık' ve 'başkasına ait kredi kartının izinsiz kullanılması' suçlarından toplamda 21 yıl 4 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.E.C., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yakalanan İ.E.C., Çay Mahalle Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.