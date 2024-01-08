 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de 21 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de 21 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 21 yıl 4 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.E.C., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. İ.E.C., çeşitli suçlardan aranıyordu ve polis tarafından teslim alındı.

İzmir\'de 21 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
08.01.2024 - 06:46,
Abone Ol

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 21 yıl 4 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.E.C., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün aranan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; 'resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme', 4 farklı dosyadan 'açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık',  2 farklı dosyadan 'kilitlenmek suretiyle hırsızlık' ve 'başkasına ait kredi kartının izinsiz kullanılması' suçlarından toplamda 21 yıl 4 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.E.C., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yakalanan İ.E.C., Çay Mahalle Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Yakalama, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 21 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika


00:51
MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu
23:13
Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:11
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:03
Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39
İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39
Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34
Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52
Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar

Son Dakika
00:51 MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu
23:11 Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:13 Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:03 Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39 İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39 Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34 Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52 Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz
20:52 Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 06:48:07. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de 21 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement