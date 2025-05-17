22. Karşıyaka Çiçek Festivali Başladı - Son Dakika
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22. Karşıyaka Çiçek Festivali Başladı

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Çiçek Festivali, bu yıl 22. kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Festivalde çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla birlikte rengarenk çiçekler satışa sunuluyor.

17.05.2025 11:45  Güncelleme: 12:49
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Karşıyaka Çiçek Festivali", 22'nci kez ziyaretçileriyle buluştu. Bostanlı Pazar Yeri'nde düzenlenen festivalin açılışında konuşan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Festival, Karşıyaka'nın kültürünün önemli bir parçası haline geldi. Her geçen yıl daha fazla katılım, daha büyük bir coşku ve daha çok güzellikle büyümeye devam ediyor" dedi.

Karşıyaka'nın geleneksel Çiçek Festivali, Bostanlı Pazar Yeri'nde törenle ziyarete açıldı. Karşıyaka Belediyesi'nin 22'nci kez düzenlediği festivalin açılışına, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Onursal Başkanı Engin Kurt, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin ilk gününde Karşıyaka Belediyesi Trio Orkestrası Müzik Dinletisi, Selluka Derneği'nin Selluka Bilgilendirme Söyleşisi, İpek Cadabak ve Zuhal Sağlamtimur'un Çiçekli Fotoğraflar Söyleşisi konuklarla buluştu.

Kazananlara plaket verildi

Etkinlikte, festival ile birlikte gelenekselleşen En Güzel Balkon Bahçe Yarışması'nın ödül töreni de gerçekleştirildi. Jürinin değerlendirmeleri sonucunda 'En Güzel Balkon', 'En Güzel Ev Bahçesi' ve 'En Güzel Apartman Bahçesi' kategorilerinde ilk 3'e giren vatandaşlara plaket ve çeşitli hediyeler verildi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yarışmanın jüri üyelerine de teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti. Konuk vatandaşlara ise ücretsiz yerel tohum dağıtımı yapıldı. Törenin ardından Başkan Ünsal, katılımcılarla birlikte stantları gezdi, üreticilerle ve ziyaretçilerle sohbet etti.

"Karşıyaka'nın doğaya olan sevgisinin, yeşile verdiği değerin bir yansımasıdır"

Çiçek Festivali'nin yıllardır kentin en özel etkinliklerinden biri olarak hayat bulduğunu söyleyen Başkan Yıldız Ünsal, "Bu güzel etkinlik, Karşıyaka'nın doğaya olan sevgisinin, yeşile verdiği değerin bir yansımasıdır. İlk düzenlendiği yıllardan itibaren, doğasever insanları bir araya getiren, üreticileri destekleyen ve hepimize daha yaşanabilir, daha renkli bir çevre sunan bu festival, Karşıyaka'nın kültürünün önemli bir parçası haline geldi. Her geçen yıl daha fazla katılım, daha büyük bir coşku ve daha çok güzellikle büyümeye devam ediyor. Bugün, emek veren çiçek üreticilerimizi takdir ediyor, balkon ve bahçelerini sevgiyle güzelleştiren vatandaşlarımızı ödüllendiriyoruz. Ancak bu festival sadece ödüllerden ibaret değil. Asıl önemli olan, kentimizi yeşillendiren, bize doğanın içinde yaşama ayrıcalığını sunan bu güzel çabaya hep birlikte sahip çıkmaktır. Festivalimizi yaşatan ve destekleyen tüm üreticilerimize, katılımcılarımıza ve Karşıyakalı dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Rengarenk çiçekler satışa sunuluyor

Karşıyaka Çiçek Festivali'nde farklı şehir ve ilçelerden üreticiler, ziyaretçilerle aracısız bir araya geliyor. Tezgahlarda mevsimlik çiçek çeşitleri, süs bitkileri, çalı çeşitleri, sebze fideleri, ağaç ve ağaççıklar satışa sunuluyor. Ayrıca saksı çeşitleri, çiçek ilaçları, toprak ve gübre gibi ürünler de tezgahlarda yer alıyor. Hazırlanan program, 17 Mayıs Cumartesi saat 15.00'te Karşıyaka Belediyesi Trio Orkestrası'nın müzik dinletisiyle devam edecek. 18 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te Necati Güvenç Mamıkoğlu 'Türkiye'nin Ağaçları ve Çalıları' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek. Ardından saat 15.00'te yine Karşıyaka Belediyesi Trio Orkestrası, konuklara müzik dinletisi sunacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 22. Karşıyaka Çiçek Festivali Başladı - Son Dakika

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