23 Günlük Bebek Hastanede Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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23 Günlük Bebek Hastanede Hayatını Kaybetti

23 Günlük Bebek Hastanede Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de rahatsızlanan 23 günlük bebek, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

15.01.2025 14:52
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde evinde rahatsızlanan 23 günlük bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yabancı uyruklu anne A.J. (22) sabah uyandığında erkek bebeğinin rahatsızlandığını fark etti. Bunun üzerine A.J, yakınlarıyla bebeğini Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'ndaki eczaneye götürdü.

Eczane çalışanları annesinin kucağında hareketsiz duran bebeğin nabzını kontrol etti. Bebeğin nabzının atmadığını belirleyen çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eczaneye, 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler eczanede yaptıkları müdahalede, bebeğin kalbinin durduğunu belirledi.

Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebek, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince 2 çocuğu daha bulunan anne ve babanın ifadesine başvuruldu.

Bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan bebeğin annesi, babası ve yakınları tarafından eczaneye getirildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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