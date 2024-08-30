23 ilde DEAŞ operasyonunda 119 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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23 ilde DEAŞ operasyonunda 119 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 23 ilde gerçekleştirilen 'Gürz-10' operasyonlarında 119 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, teröristler etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edileceğini belirtti.

30.08.2024 09:51
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden "Gürz-10" operasyonlarında 119 şüphelinin yakalandığını bildirildi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 23 ilde 5 günde "Gürz-10" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda 119 şüphelinin yakalandığını belirttti.

Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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