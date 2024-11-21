23 İşte Uyuşturucu Operasyonu: 1.7 Ton Ele Geçirildi - Son Dakika
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23 İşte Uyuşturucu Operasyonu: 1.7 Ton Ele Geçirildi

Narkoçelik-49 operasyonunda 1.7 ton uyuşturucu ve 34 milyon hap ele geçirildi, 58 şüpheli gözaltında.

21.11.2024 15:48
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ildeki "Narkoçelik-49" operasyonunda 1 ton 756 kilogram uyuşturucu madde ile 34 milyon 617 bin 835 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, gözaltına alınan 58 şüpheliden 40'ının tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından uyuşturucu madde imalatçıları ve zehir tacirlerine yönelik 23 ilde "Narkoçelik-49" operasyonu düzenlendi.

İstanbul merkezli operasyonda, 1 ton 756 kilogram uyuşturucu madde, 995 bin kök kenevir ve skunk ile 34 milyon 617 bin 835 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 58 şüpheliden 40'ı tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerler şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Bir seferde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu hap

"Narkoçelik-49" kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 34 milyon 270 bin uyuşturucu hap, 4 kilogram metamfetamin ve 6 kilogram eroin ele geçirildi, Uyuşturucu imal ettiği suçlamasıyla 4 şüpheli tutuklandı. Bu, jandarmanın bir seferde yakaladığı en yüksek uyuşturucu hap miktarı oldu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda ise 1 ton 365 kilogram esrar, 544 bin kök skunk, 451 bin kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de 36 bin uyuşturucu hap, 12 kilogram skunk ile 14 litre sıvı metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda da 8 bin 123 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığının operasyonunda, 1,5 kilogram metamfetamin, 1038 uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de 136 bin uyuşturucu hap, 49 kilogram esrar ele geçirdi, 1 şüpheli tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 82 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı, 146 kilogram esrar, 1541 uyuşturucu hap ele geçirdi, 3 şüpheli yakalandı, 1'i tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 28 bin 870 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının operasyonunda, 20 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 5,5 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 129 bin 128 uyuşturucu hap ele geçirdi, 4 şüpheli yakalandı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda da 41 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

"Birlikte mücadele edelim"

Operasyonu gerçekleştiren cumhuriyet başsavcılıklarını ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Uyuşturucu milletimizin güvenliğini, sağlığını ve geleceğini tehlikeye atıyor. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için birlikte mücadele edelim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 23 İşte Uyuşturucu Operasyonu: 1.7 Ton Ele Geçirildi - Son Dakika

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