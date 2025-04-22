23 Nisan Bayramı Mesajları

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazgan, mesajında, 23 Nisan 1920'de halkın kendi kaderine sahip çıkma iradesini tüm dünyaya ilan ettiğini söyledi.

23 Nisan'ın yalnızca geçmişin bir hatırası değil, geleceğe dair bir söz olduğunu belirten Yazgan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın daha adil ve daha özgür bir ülkede yaşayabilmesi için bu mirasa sahip çıkacağız. Bu anlamlı günde başta cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ilk meclisimizin tüm üyelerini, vatan uğruna mücadele etmiş kahramanlarımızı saygıyla anıyorum.

Çocuklara armağan edilmiş bu günü adaletin, halk iradesinin ve cumhuriyetin bayramı olarak selamlıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Edirne Belediye Başkanı Akın

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, mesajında, 23 Nisan 1920'de milletin kendi kaderini tayin ettiğini bildirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla halkın yönetime doğrudan katıldığı bir dönemin başladığını belirten Akın, "Ve bu büyük devrim, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğüyle, geleceğimiz olan çocuklarımıza armağan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün çağdaş bir vizyon miras bıraktığını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Edirne, tarihi boyunca özgürlüklerin ve hak mücadelesinin şehri olmuştur. Bugün de bu kadim topraklardan çocuklara söz veriyorum, sizler için daha adil, daha eşit, daha umut dolu bir Edirne'yi hep birlikte kuracağız. Çünkü biliyoruz ki çocukların neşesi, bir kentin vicdanıdır."

Lalapaşa Belediye Başkanı Geldi

Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi de 23 Nisan'ın, sadece bir tarih değil, bir milletin geleceğine duyduğu inancın simgesi olduğunu belirtti.

Atatürk'ün "Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir" sözüyle armağan ettiği özel günün, çocukların ve gençlerin omuzlarında yükselecek aydınlık yarınların teminatı olduğunu ifade etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Çocukların tebessümünün dünyayı güzelleştirdiğine değinen İba, Türkiye'nin, çocukların ve gençlerin omuzlarında yükseleceğini söyledi.

İba, TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın sevinci içerisinde olduklarını belirtti.

Milli iradenin hayat bulduğu 23 Nisan'ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan edildiğini ve dünyada çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliğini taşıdığını belirten İba, bu durumun Atatürk'ün çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesi olduğunu vurguladı.

Basın kuruluşlarının kutlamaları

Trakya Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Doğan ve Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi Başkanı Erdoğan Demir de kutlama mesajı yayımladı.

Doğan ve Demir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.