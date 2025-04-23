23 Nisan Coşkusu 4 İlde Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

23 Nisan Coşkusu 4 İlde Kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri yapıldı.

23.04.2025 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105'inci yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'da, Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tüfekçi, daha sonra İstasyon Meydanı'nda, Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı neşe ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu, şiirlerin okunduğu tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle tamamlandı.

Mersin

Mersin'deki Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve iki çocuk Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Programda, saygı duruşundu bulunuldu, bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, çocukları ilmin ışığında yarınlara hazırladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Geleceğimizin güvencesi en kıymetli hazinemiz çocuklarımız Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten, hayatın zorluklarıyla baş edebilecek ölçüde donanımlı girişimci milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak maarif ailesi olarak en önemli vazifemizdir. Bu yüksek sorumluluğun bilinciyle her çocuğu yalnızca kendisi için değil, insanlığın yarınları için de büyüyen bir istikbal meşalesi olarak görüyoruz."

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından çeşitli dans ve halk oyunları gösterisi sunuldu, şiir okundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokul, ilkokul ve ortaokul kademelerindeki 1923 öğrenci aynı anda halk oyunları gösterisi sundu.

Törende şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak da katıldı.

Hatay

Hatay'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve beraberindeki çocuklar tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Arsuz İlçesindeki Expo Fuar Alanı'nda düzenlenen şenlikte, öğrenciler tarafından gösteriler sunuldu.

Şenliğe katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleceğin büyükleri çocukların, ülkenin umut ve cesareti olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremin ardından kentte büyük çalışmaların yürütüldüğünü belirten Masatlı, "Çocuklarımız bir ülkenin tohumudur. Dolayısıyla çocuklarımız ne kadar iyi yetişirse, biz o ölçüde geleceğe umutla bakarız. Çocuklarımız umudun, aynı zamanda da cesaretin bir örneğidir. 6 Şubat depremleriyle şehrimiz de gerçekten derin yaralar aldı. Şehrimizi yeniden imar, ihya ve inşa etmek için Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle çalışmaya koyulduk." diye konuştu.

Vali Masatlı, depremlerde yetim ve öksüz kalan çocuk ve gençlere sahip çıkmak, onların yeniden hayata tutunmalarına yardımcı olmak için hataya geçirilen "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Proje kapsamında şu anda 7 bin 448 çocuğa destek olmaya çalıştıklarını anlatan Masatlı, "Onları geleceğe maddi ve manevi olarak hazırlamak noktasında her türlü çaba ve gayreti sarf ediyoruz. 6 Şubat'tan bu yana 152 okulumuzu da hizmete açmış durumdayız. 95 okulumuzun da inşaatları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Osmaniye

Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ruhi Özden Yüksel Özden Kardeşler İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi.

Törene Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, 12'nci Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, askeri ve mülki erkan ile öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindekilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtığı an canlandırıldı.

Tören günün anlam ve önemine dair şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Haberler, Osmaniye, 23 Nisan, Politika, Eğitim, Mersin, Güncel, Tören, Hatay, Çocuk, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel 23 Nisan Coşkusu 4 İlde Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaybının 41. saati bulunan yaşlı adamın ambulansa binerken söyledikleri yürekleri ısıttı Kaybının 41. saati bulunan yaşlı adamın ambulansa binerken söyledikleri yürekleri ısıttı
Iker Casillas’ın yeni tarzını görenler tanıyamıyor Iker Casillas'ın yeni tarzını görenler tanıyamıyor
Türk kulüplerine 7.5 milyon euroluk ödeme Türk kulüplerine 7.5 milyon euroluk ödeme
Gülşah Saraçoğlu bombayı patlattı: Takip arabam vardı, sevgilimi gizlice izliyordum Gülşah Saraçoğlu bombayı patlattı: Takip arabam vardı, sevgilimi gizlice izliyordum!
IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu
Ünlü halıcı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi: 6 sanığa ceza yağdı Ünlü halıcı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi: 6 sanığa ceza yağdı
Papa Francis’in Vefatı Sonrası dev maç ertelendi Papa Francis'in Vefatı Sonrası dev maç ertelendi
Tırın altında birinin olduğunu görenler ihbar etti, gerçek bambaşka çıktı Tırın altında birinin olduğunu görenler ihbar etti, gerçek bambaşka çıktı
2.5 ay sonra geri dönmüştü Bütün ülke Mehmet Topal’ı konuşuyor 2.5 ay sonra geri dönmüştü! Bütün ülke Mehmet Topal'ı konuşuyor
Dağdan toplanıyor, kilosu 10 bin TL’ye satılıyor Dağdan toplanıyor, kilosu 10 bin TL'ye satılıyor
Milli Tenisçimiz Zeynep Sönmez, tarihte bir ilki başardı Milli Tenisçimiz Zeynep Sönmez, tarihte bir ilki başardı

13:07 Naci Görür’den İstanbul’daki depremlerle ilgili uyarı Naci Görür'den İstanbul'daki depremlerle ilgili uyarı
13:05 İstanbul’daki 6.2’lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
12:47 İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:11 Balıkçı Kenan’dan çok konuşulacak iddia: İmamoğlu kulağıma eğilip dedi ki... Balıkçı Kenan'dan çok konuşulacak iddia: İmamoğlu kulağıma eğilip dedi ki...
10:43 Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan’dan sert tepki Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki
17:22 Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
17:06 Biri yıllarını verdi, diğeri yeni geldi Muslera ve Osimhen’in rekor kırmasına ramak kaldı Biri yıllarını verdi, diğeri yeni geldi! Muslera ve Osimhen'in rekor kırmasına ramak kaldı
17:03 Türk kulüplerinin gözde ismiydi, teknik direktör oldu Türk kulüplerinin gözde ismiydi, teknik direktör oldu
16:59 Ölümlü kaza kamerada, yolcu otobüsü düz yolda böyle devrildi Ölümlü kaza kamerada, yolcu otobüsü düz yolda böyle devrildi
16:50 Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti
16:36 Anadolu’nun El Hamrası’nda 797 yıldır çözülemeyen ’kalpli’ mesaj Anadolu'nun El Hamrası'nda 797 yıldır çözülemeyen 'kalpli' mesaj
16:35 Yıldız futbolcuyu yalan makinesine bağladılar Dev kulübün kaderi çıkacak sonuca bağlı Yıldız futbolcuyu yalan makinesine bağladılar! Dev kulübün kaderi çıkacak sonuca bağlı
16:35 Babasını sadece 12 gün görebildi İbrahim Erkal’ın kızı Elif Su büyüdü Babasını sadece 12 gün görebildi! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 13:41:05. #7.13#
SON DAKİKA: 23 Nisan Coşkusu 4 İlde Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.