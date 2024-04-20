23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Brüksel, Atina ve Köln'de Kutlandı - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Brüksel, Atina ve Köln'de Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Brüksel, Atina ve Köln\'de Kutlandı

Türkiye'nin Brüksel ve Atina büyükelçilikleri ile Köln Başkonsolosluğunun düzenlediği etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Brüksel'de Türk çocukları şiirler okudu, türküler seslendirdi ve folklor gösterisi yaptı. Köln'deki kutlamalara binlerce kişi katıldı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Atina'da ise Türk çocukları aileleriyle birlikte kutlamalara katıldı ve çeşitli etkinliklerle eğlendi.

20.04.2024 21:03
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin Brüksel ve Atina büyükelçilikleri ile Köln Başkonsolosluğunun hazırladığı etkinliklerle kutlandı.

Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince düzenlenen programda Belçika'da yaşayan Türk çocukları, vatan ve Atatürk sevgisini anlatan şiirler okudu, türküler seslendirdi, folklor gösterisi yaptı.

Sunuculuğu çocukların üstlendiği programda Beringen Müzik Kulübü Başkanı saz üstadı İsmail Erdoğdu ile öğrencilerinin halk müziği konserine davetliler coşkuyla eşlik etti.

TOBB ofisindeki etkinliğe Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü, Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen ile diplomatik ve askeri erkan katıldı.

Köln'deki 23 Nisan kutlamalarında binlerce kişi yer aldı

Almanya'nın Köln kentindeki 23 Nisan kutlamalarına binlerce kişi katıldı.

Ren Nehri'nin kenarındaki Tanzbrunnen etkinlik alanında Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu himayesinde düzenlenen kutlamalarda Türklerin yanı sıra Alman aileler de çocuklarıyla yer aldı.

Etkinliklerde çocuklardan oluşan halk oyunları ekipleri, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yöresel oyunlar sergiledi, müzik grupları şarkılar söyledi, ebru ve hat sanatı ile yüz boyama gibi çeşitli etkinlikler yapıldı, şiirler okundu.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, yaptığı konuşmada, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu büyük günü siz çocuklara armağan etmiştir çünkü milletimizi ve egemenliğimizi sonsuza kadar koruyacak olan sizlersiniz." dedi.

Alman okullarındaki Türkçe derslerinin önemine değinen Başkonsolos Kaya, şöyle devam etti:

"Velilerimizden çocuklarını mutlaka okullarda verilen Türkçe derslerine göndermelerini rica ediyorum. Bu dersler, çocuklarımızın sadece Türkçe öğrenmelerine değil aynı zamanda kültürlerini, ortak değerlerini yaşatmalarına ve bayramları daima birlikte kutlamalarına imkan sağlayacaktır. Sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün ve barışın üstün geldiği bir dünyada yaşamanız ümidiyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en kalbi duygularla kutluyorum."

Atina'da 23 Nisan kutlamaları

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde düzenlenen kutlamalara kentte yaşayan Türk çocukları aileleriyle katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende çocuklar, kendilerine bu bayramı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetle ilgili şiirler okudu.

Kız çocuklarına saçlarına, erkek çocuklarına da yakalarına takmaları için kırmızı çiçekler dağıtıldı. Animatörler, çocukların yüzlerine sevimli karakterler ve Türk bayrağı çizdi.

Çocuklara balon, şekerleme ve kırtasiye malzemesi gibi hediyeler verildi. Ziraat Bankası Atina Şubesi de hazırladığı özel hediye paketlerini etkinlikte çocuklara dağıttı.

Kırmızı beyaz kıyafetleriyle gelincik tarlasını andıran çocuklar dans edip oynayarak eğlendi, kendileri gibi Atina'da yaşayan Türk çocuklarıyla tanışma fırsatını yakaladı.

Büyükelçi Erciyes, koltuğunu bir süreliğine çocuklara devretti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Brüksel, Atina ve Köln'de Kutlandı - Son Dakika

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