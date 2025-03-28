24. Tek Kişilik Oyunlar Festivali Sona Erdi

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Tek Kişilik Oyunlar Festivali sona erdi. Çankaya'nın kültür merkezleri Dünya Tiyatrolar Günü'nde festivalin kapanış oyunlarına ev sahipliği yaptı.

Çankaya Belediyesi, '24. Tek Kişilik Oyunlar Festivali'ne ev sahipliği yaptı. 22 Mart'ta perde diyen festival, Dünya Tiyatrolar Günü'nde kapanış oyunlarını sahneledi. Çankaya'nın kültür merkezlerinde birbirinden renkli oyunları ve atölyeleri Başkentlilerle buluşturan festival, erken yaşta hayatını kaybeden tiyatrocu Mustafa Ahmed Yuvanç anısına gerçekleşti.

Hem yetişkin hem çocuk oyunları yer aldı

Çankaya Belediyesi tarafından bir klasik haline gelen Tek Kişilik Oyunlar Festivali'nde, ünlü eserler tiyatro sahnesine taşındı. Festivalin bu yıl ki programında, hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik oyunlar yer aldı. 22 Mart tarihinde Yılmaz Güney Sahnesinde Reha Özcan Kumpanyasının sahnelendiği "Bir Garip Orhan Veli" oyunu ile başlayan festivalde, Aralık Sahne imzasını taşıyan "Kürk Mantolu Madonna", İn Oyuncuları'nın hazırladığı "Bir Mülazım Artist Afife Jale", Kinesis Kültür Sanat'ın hazırladığı "Ayakkabılar", Ankara Barosu & Perde Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı "Mesaiden Sonra Tiyatro", Ankara Simurg Oyuncuları'nın hazırladığı "Hayyam" ve Talimhane Tiyatrosu'nun "Harika Şeyler Listesi" oyunları tiyatroseverlerle buluştu.

Dünya Tiyatrolar Günü'nde ise festivalin kapanış oyunları sahnelendi. Tiyatro İklimler tarafından oyunlaştırılan "Bir İdam Mahkumunun Son Günü" Yaşar Kemal Kültür Merkezinde, Opus Görsel Sanatlar'ın hazırladığı " İstanbul'un En Güzel Kızı" Yılmaz Güney Sahnesi'nde ve BKM Mutfak'ın hazırladığı "Meraklısı İçin Öylesine Bir Hikaye" ise Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Çankayalılarla buluştu.

Ödüller sahiplerini buldu

Mustafa Ahmet Yuvanç anısına düzenlenen Onur ve Tiyatro Emekçileri ödülleri de festival kapsamında sahiplerini buldu. Mustafa Ahmet Yuvanç Onur Ödülü, kızı Özge Yuvanç'a takdim edildi. Koray Ergun Emek Ödülü kızı Deniz Ergun'a, Nazan Celebci Emek Ödülü Turgay Ön'e, İlkay Eser Emek Ödülü ise annesi Sevim Eser'e sunuldu. Tiyatro sanatına katkılarından dolayı Sıtkı Tekmen, Murat Atmış ve Ferhat Kızıloğlu'na kendi isimlerine ithaf edilen Emek Ödülleri verildi.

Çocuk oyunları sahnelendi

Festivalde, yetişkinlerin yanı sıra çocuklara yönelik oyunlar da sahnelendi. Bu Yapım'ın sahnelediği Miyav ve Özgür Sahne tarafından oyunlaştırılan Yalancı Maymun, aileleriyle birlikte tiyatro izleyen miniklere keyifli anlar yaşattı.

Eğitim etkinlikleri düzenlenecek

Tek kişilik oyunların sanatseverlerle buluştuğu festival kapsamında atölye çalışmaları ve eğitim etkinlikleri de düzenlenecek. Tiyatroda Aksiyon, Oyunculukta Beden Kullanımı ve Oyunculukta Meisner Tekniği gibi atölye çalışmalarının yapılacağı festivalde, Ankara'nın Tiyatro Tarihi (İyi Bir Seyirci Olmak) eğitimi de verilecek. Sanatçı adayları Yılmaz Güney Sahnesi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Yaşar Kemal Kültür Merkezine başvurarak kayıt yaptırabilecek.