25. Ulusal Çocuk Forumu 'Çeyrek Asır Çocuk Forumu Buluşmaları' İle Düzenlenecek

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu yıl 25'incisi gerçekleştirilecek Ulusal Çocuk Forumu'nun 7 bölgedeki 7 ilde 'Çeyrek Asır Çocuk Forumu Buluşmaları' adıyla düzenleneceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde 2000 yılından bu yana 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün yer aldığı haftada Türkiye'de Ulusal Çocuk Forumu düzenleniyor. Bu kapsamda çocuk hakları konusunda çocukların görüşlerini almak için hayata geçirilen ve bu yıl 25'incisi gerçekleştirilecek olan Ulusal Çocuk Forumu, 7 bölgede 'Çeyrek Asır Çocuk Forumu Buluşmaları' adıyla 'Çocuk için katılım ve savunuculuk' temasıyla 18-20 Kasım'da Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Erzurum ve Gaziantep'te düzenlenecek.

HAKLARA ÇOCUK GÖZÜYLE BAKILACAK

Ulusal Çocuk Forumu'nun teması belirlenirken, İl Çocuk Hakları Komiteleri ve Çocuk Danışma Kurulu'nun önerileri alınıyor. Forum kapsamında il komitesinde görevli çocuklarla, çocuk hakları konuşulacak ve çocuk için katılım ve savunuculuk konusu çocuk gözüyle ele alınacak. Forumun çıktısı olarak çocuklar tarafından hazırlanan sonuç bildirgesi, Çocuk Hakları Türkiye Koordinatörleri tarafından üst düzey yetkililerce yapılan bir toplantıda sunulacak. Ayrıca tüm ilgili kurum kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu ile de paylaşılacak.