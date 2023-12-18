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26 Hasta ve 32 Refakatçi Ankara'ya Getirildi - Son Dakika
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26 Hasta ve 32 Refakatçi Ankara'ya Getirildi

Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'ndan getirilen Gazzeli hasta ve refakatçilerini taşıyan uçak, Etimesgut Askeri Havalimanı'na iniş yaptı. Toplamda 26 hasta ve 32 refakatçi bulunan uçakta 9 sağlık personeli de yer aldı. Hastalar, ambulanslarla Bilkent, Etlik ve Yenimahalle hastanelerine sevk edildi. Bu uçakla birlikte İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli hasta sayısı 283'e, Gazzeli hasta sayısı ise 536'ya ulaştı.

26 Hasta ve 32 Refakatçi Ankara\'ya Getirildi
18.12.2023 - 20:04,  Güncelleme: 20:06
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26 HASTA VE 32 REFAKATÇİ ANKARA'YA GETİRİLDİ

Mısır'ın El- Ariş Havalimanı'ndan Gazzeli hasta ve refakatçileri getiren uçaklardan ikincisi saat 18.55 sıralarında Etimesgut Askeri Havalimanı'na iniş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı C130 tipi uçakta 26 hasta ve 32 refakatçi yer alırken, onlara 9 sağlık personeli eşlik etti. Gazzeli hasta ve refakatçilerini Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay karşıladı. Etimesgut Askeri Havalimanı'nda hazır bekletilen ambulanslara alınan hastalar, hızlı bir şekilde Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Bu uçakla birlikte İsrail saldırılarında yaralanarak Türkiye'ye getirilen Filistinli toplam hasta ve yaralı sayısı 283'e ulaştı. Refakatçilerle birlikte 536 Gazzeli Türkiye'ye getirilmiş oldu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 26 Hasta ve 32 Refakatçi Ankara'ya Getirildi - Son Dakika
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