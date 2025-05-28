27. İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri Yoğun Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

27. İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri Yoğun Katılımla Gerçekleşti

28.05.2025 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 27. İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri, akademisyenler ve sektör uzmanlarıyla dolu dolu bir programla gerçekleştirildi. Etkinlikte çalışan sağlığı, yangından sürdürülebilirliğe kadar pek çok konu ele alındı.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen 27'inci İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Günleri, Makine Hangar Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Akademisyenler, sektör uzmanları ve kamu temsilcilerini bir araya getiren etkinlik, güncel konular ve çok yönlü oturumlarla iş sağlığı ve güvenliği alanına ışık tuttu.

Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen 27'nci İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Günleri, Makine Hangar Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Akademisyenler, sektör uzmanları ve kamu temsilcilerini bir araya getiren etkinlik, güncel konular ve çok yönlü oturumlarla iş sağlığı ve güvenliği alanına ışık tuttu. Etkinliğe, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen; Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Mustafa Ağdaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve çok sayıda akademisyen katıldı. Açılış ve protokol konuşmalarının ardından başlayan 1'inci Oturum, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aydan Adanır Usta'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda, makine emniyeti risk değerlendirmesi ve iş kazalarının önlenmesine yönelik karar destek sistemleri ele alındı.

"Çalışan sağlığı çok boyutlu ele alındı"

Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Yılmaz Düzgün'ün başkanlık yaptığı 2'nci Oturumda, çalışan sağlığı ve psikolojik güvenlik konuları masaya yatırıldı. Prof. Dr. İdil Işık ve Dr. Tülin Hamdemir, iş yaşamında ruhsal ve fiziksel sağlığın bütüncül önemine dikkat çekti.

"Yangından sürdürülebilirliğe geniş perspektif"

Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde, yangın tesisatlarında periyodik kontrollerden, belediye İSG uygulamalarına kadar birçok konu detaylı sunumlarla aktarıldı. Kartal Belediyesi'nin iş sağlığı güvenliği faaliyetlerine dair paylaşım, uygulama örnekleriyle dikkat çekerken; İstanbul Gedik Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Erten Mahmutoğlu, sürdürülebilirlik politikalarının İSG yönetim sistemlerindeki rolünü ele aldı.

"Tecrübe paylaşımı ve geleceğe dönük çözümler"

Günün son oturumunda, inşaat sektöründe toz maruziyeti, teknolojik dönüşüm fırsatları ve otel yangınlarına karşı alınabilecek önlemler gibi sektörel başlıklar ele alındı. İSG uzmanı Simge Aynalı ve eğitmen Seymur Bayramov, kendi alanlarındaki deneyimleriyle katılımcılara önemli bilgiler sundu.

"Adem Uçar: "İSG, sadece mevzuat değil, insan hayatına duyulan saygıdır"

Etkinliğin sonunda konuşan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, yerel yönetimlerin iş sağlığı ve güvenliği kültüründeki rolüne dikkat çekerek şunları söyledi:

"İş sağlığı ve güvenliği, sadece bir yasal zorunluluk değil; insan hayatına, emeğe ve geleceğe duyulan saygının ifadesidir. Kartal Belediyesi olarak iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarımızı sürekli geliştiriyor, eğitim ve denetim süreçlerimizi çağın gereklerine uygun hale getiriyoruz. Bu tür bilimsel ve katılımcı etkinlikler bizlere ışık tutuyor. Katkı sunan herkese teşekkür ederim."

Konuşmanın ardından Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Mustafa Ağdaş, etkinliğe katkı sunan isimlere plaket takdim etti

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kartal Belediyesi, Yerel Yönetim, Etkinlikler, İstanbul, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 27. İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri Yoğun Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükseldi Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi
Tek ısırığı insanı öldürmeye yetiyor O ilimizde görüntülendi Tek ısırığı insanı öldürmeye yetiyor! O ilimizde görüntülendi
Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı
Bungalov kapısında silahlı saldırı Önce keşif sonra tatil yapmışlar Bungalov kapısında silahlı saldırı! Önce keşif sonra tatil yapmışlar
Canlı yayında Müge Anlı’ya “Bu erkeklere ne olmuş ya“ dedirten kayıt Canlı yayında Müge Anlı'ya "Bu erkeklere ne olmuş ya?" dedirten kayıt
Ünlü oyuncu, hasta akrabasında 100,000 dolar çaldığı iddiasıyla mahkemeye verildi Ünlü oyuncu, hasta akrabasında 100,000 dolar çaldığı iddiasıyla mahkemeye verildi
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
Maydonoz Döner soruşturması ünlü bir zincire daha sıçradı Maydonoz Döner soruşturması ünlü bir zincire daha sıçradı
Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho’ya ateş püskürdü Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü
Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp: Mourinho’yu göndereceğim Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp: Mourinho'yu göndereceğim

11:55
Suudi Arabistan’da Prens Selman’a karşı isyan başlattılar
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
11:31
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu
09:46
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
09:40
İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
17:06
Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı
Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı
16:55
Arda Güler’e Premier Lig’den sürpriz talip
Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip
16:43
MHP’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
16:31
Fenerbahçe’den apar topar gönderilen İsak Vural’a İspanya’dan sürpriz talip
Fenerbahçe'den apar topar gönderilen İsak Vural'a İspanya'dan sürpriz talip
16:27
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı Deniz Akkaya’ya hapis cezası
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
16:11
Off-road ekibine yanlışlıkla “Kutsal topraklara hoş geldiniz“ flaması gönderildi
Off-road ekibine yanlışlıkla "Kutsal topraklara hoş geldiniz" flaması gönderildi
16:10
Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Antalyaspor’a istiyor
Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını Antalyaspor'a istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 12:17:50. #7.13#
SON DAKİKA: 27. İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri Yoğun Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.