27. İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri Yoğun Katılımla Gerçekleşti

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen 27'inci İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Günleri, Makine Hangar Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Akademisyenler, sektör uzmanları ve kamu temsilcilerini bir araya getiren etkinlik, güncel konular ve çok yönlü oturumlarla iş sağlığı ve güvenliği alanına ışık tuttu.

Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen 27'nci İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Günleri, Makine Hangar Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Akademisyenler, sektör uzmanları ve kamu temsilcilerini bir araya getiren etkinlik, güncel konular ve çok yönlü oturumlarla iş sağlığı ve güvenliği alanına ışık tuttu. Etkinliğe, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen; Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Mustafa Ağdaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve çok sayıda akademisyen katıldı. Açılış ve protokol konuşmalarının ardından başlayan 1'inci Oturum, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aydan Adanır Usta'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda, makine emniyeti risk değerlendirmesi ve iş kazalarının önlenmesine yönelik karar destek sistemleri ele alındı.

"Çalışan sağlığı çok boyutlu ele alındı"

Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Yılmaz Düzgün'ün başkanlık yaptığı 2'nci Oturumda, çalışan sağlığı ve psikolojik güvenlik konuları masaya yatırıldı. Prof. Dr. İdil Işık ve Dr. Tülin Hamdemir, iş yaşamında ruhsal ve fiziksel sağlığın bütüncül önemine dikkat çekti.

"Yangından sürdürülebilirliğe geniş perspektif"

Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde, yangın tesisatlarında periyodik kontrollerden, belediye İSG uygulamalarına kadar birçok konu detaylı sunumlarla aktarıldı. Kartal Belediyesi'nin iş sağlığı güvenliği faaliyetlerine dair paylaşım, uygulama örnekleriyle dikkat çekerken; İstanbul Gedik Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Erten Mahmutoğlu, sürdürülebilirlik politikalarının İSG yönetim sistemlerindeki rolünü ele aldı.

"Tecrübe paylaşımı ve geleceğe dönük çözümler"

Günün son oturumunda, inşaat sektöründe toz maruziyeti, teknolojik dönüşüm fırsatları ve otel yangınlarına karşı alınabilecek önlemler gibi sektörel başlıklar ele alındı. İSG uzmanı Simge Aynalı ve eğitmen Seymur Bayramov, kendi alanlarındaki deneyimleriyle katılımcılara önemli bilgiler sundu.

"Adem Uçar: "İSG, sadece mevzuat değil, insan hayatına duyulan saygıdır"

Etkinliğin sonunda konuşan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, yerel yönetimlerin iş sağlığı ve güvenliği kültüründeki rolüne dikkat çekerek şunları söyledi:

"İş sağlığı ve güvenliği, sadece bir yasal zorunluluk değil; insan hayatına, emeğe ve geleceğe duyulan saygının ifadesidir. Kartal Belediyesi olarak iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarımızı sürekli geliştiriyor, eğitim ve denetim süreçlerimizi çağın gereklerine uygun hale getiriyoruz. Bu tür bilimsel ve katılımcı etkinlikler bizlere ışık tutuyor. Katkı sunan herkese teşekkür ederim."

Konuşmanın ardından Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Mustafa Ağdaş, etkinliğe katkı sunan isimlere plaket takdim etti