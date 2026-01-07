Maltepe, 29. İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri'ne Ev Sahipliği Yaptı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Maltepe Belediyesi ve Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle düzenlenen 29. İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Günleri, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinliğe ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Esin Köymen, "Her iş cinayeti; alınmayan önlemlerin, ertelenen denetimlerin ve görmezden gelinen bilimsel uyarıların sonucudur. Yerel yönetimler olarak bizler, insan hayatını merkeze alan, bilimsel ve kamucu bir anlayışı savunmakla yükümlüyüz" dedi.

Maltepe Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen 29. İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri'ne İBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit ile gazeteci ve yazar Sunay Akın'ın yanı sıra akademisyenler, sektör temsilcileri ve çok sayıda kamu yöneticisi katıldı.

Etkinlikte; sürdürülebilirlik, çalışan sağlığı, denetim süreçleri, kimyasal ve biyolojik riskler ile sektörel meslek hastalıkları çok yönlü oturumlarla ele alındı.

Etkinliğin açılış konuşmasını, Başkan Köymen yaptı. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yaklaşımını aktaran Köymen, şunları söyledi:

"İş sağlığı ve güvenliği yaşam hakkının korunmasıdır"

"İş sağlığı ve güvenliği, yalnızca bir mevzuat başlığı ya da teknik bir uzmanlık alanı değildir. İş sağlığı ve güvenliği, en temelde yaşam hakkının korunması ve insana yakışır çalışma koşullarının sağlanması meselesidir. Bugün ne yazık ki ülkemizde iş cinayetleri hala 'kader ve fıtrat' olarak nitelendirilmektedir. Oysa biliyoruz ki, hiçbir ölüm kaçınılmaz değildir. Her iş cinayeti; alınmayan önlemlerin, ertelenen denetimlerin ve görmezden gelinen bilimsel uyarıların sonucudur. Yerel yönetimler olarak bizler, insan hayatını merkeze alan, bilimsel ve kamucu bir anlayışı savunmakla yükümlüyüz. Bu nedenle belediyelerle üniversitelerin, akademiyle uygulamanın bir araya gelmesini son derece kıymetli buluyoruz."

Köymen, Maltepe Belediyesi olarak iş sağlığı ve güvenliğini yasal bir zorunluluk değil, etik ve kamusal bir sorumluluk olarak ele aldıklarını da vurguladı.

İBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit ise Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersizliğine dikkati çekerek, "Ülkemizde her gün beş kişi iş kazalarında hayatını kaybediyor" dedi.

Eryiğit ayrıca Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi'nin çalışma performansını örnek gösterdi. Bu modeli İBB hastanelerinde de uyguladıklarını aktaran Eryiğit, bu konuda kendilerine yardımcı olan Maltepe Belediyesi'ne teşekkür etti.

Akın'dan toplumsal adalet vurgusu

Konuşmaların ardından ilk oturumda gazeteci ve yazar Sunay Akın, İstanbul tarihinden insanı merkeze alan örnekleri aktararak, iş sağlığı ve güvenliği, kamu yönetimi ve toplumsal adalet ekseninde bir konuşma yaptı. Konuşması ve sunumu ayakta alkışlanan Sunay Akın'a, Köymen plaket takdim etti.

Tehlikeli maddeler ve kimyasal riskler masaya yatırıldı

İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürü Uzman Dr. Mustafa Hakan Yılmaztürk başkanlığında gerçekleşen ikinci oturumda, belediyelerde tehlikeli madde güvenliği ve kimyasallarla çalışanların sağlık riskleri ele alındı. Oturumda, "Belediyelerde Tehlikeli Madde Güvenliği" başlığıyla Avrupa TMGD temsilcisi Makbule Fidan ve "Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmalarda Sağlık Riskleri" başlığıyla İşyeri Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Zühal Akgün konuştu.

Denetimler, biyolojik riskler ve belediye uygulamaları

Programın ikinci yarısında Prof. Dr. Lütfi Alpsoy, Bakanlık iş müfettişlerinin raporları ışığında İSG denetimlerine hazırlık süreci, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Altın, çalışma ortamlarındaki biyolojik risklere ilişkin hazırlık süreci, Burhan Kebabcı ise Maltepe Belediyesi'nin İSG uygulamalarıyla ilgili süreçlere ilişkin sunum yaptı.

Sektörel riskler ele alındı

Günün son oturumu ise İBB İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Dr. Özkan Kaan Karadağ başkanlığında yapıldı. Bu bölümde; Denizcilik sektöründeki meslek hastalıklarını Marmara Üniversitesi'nden Ali Deniz Akkaş ele alırken, lityum-iyon bataryalarda termal kaçak ve güvenlik risklerini Üsküdar Üniversitesi'nden Ali Cihan Erkan, okullarda proaktif güvenlik kültürünü ise Medeniyet Üniversitesi'nden Muhammet Fatih Çelebi aktardı.