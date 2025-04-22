29. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları Tamamlandı

Akdeniz Üniversitesince bu yıl 29'uncusu düzenlenen Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları, 20 ülkeden 6 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en uzun soluklu matematik yarışmalarından biri olan organizasyon, genç zihinleri Antalya'da buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları (UAMO) Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdemir, açılış konuşmasında, olimpiyatların 1996'dan beri yapıldığını ve her yıl büyüyerek devam ettiğini belirtti.

Olimpiyatlarda 5'inci sınıftan 11'inci sınıfa kadar öğrencilerin yarıştığını aktaran Özdemir, "Bu sene iki aşamalı bir sınav oldu. İlk aşama sınavına Türkiye'den 4 bin, diğer ülkelerden ise 2 bin öğrenci katıldı. Bu öğrencilerden, Türkiye'den en başarılı 1000 öğrenci ile yurt dışından başarılı olan 250 öğrenci finalde yarışma hakkı elde etti." ifadelerini kullandı.

Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı'nın kurucusu Prof. Dr. İlham Aliyev ise tüm teknolojik gelişmelerin arka planında büyük matematik keşiflerinin yer aldığına dikkati çekti.

Bu keşifleri üstün yetenekli matematikçilerin yaptığına değinen Aliyev, şunları kaydetti:

"Üstün yetenekli matematikçiler ilkokulda, ortaokulda, lisede, sizlerin içinden yetişiyorlar. Geleceğin bilim insanları da sizlerin içinde, şu an burada ve dünyanın başka yerlerinde. Sizlerden beklenti çok büyük çünkü büyük problemleri çözmek, problemi ortaya doğru koymak ve çözmek için olağanüstü yetenek gerekiyor. O yetenekleri de zamanında bulup keşfetmek lazım."

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alkan da zorlu sınavları geride bırakan öğrencileri tebrik etti.

20 farklı ülkeden katılımcının kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda, dereceye girenler için tören düzenlendi.

Törende öğrencilere madalyaları verilirken, puan sıralamasına göre her sınıftan en başarılı ilk 3 öğrenciye Türkiye Zeki ve Dahi Çocukları Eğitim Vakfı ile An Yayıncılık tarafından para ödülü verildi.